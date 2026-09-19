هاري كين يحطم الأرقام التاريخية في الدوري الألماني

سجل نجم بايرن ميونيخ هاري كين هدفين في ليلة تاريخية ليصبح أسرع لاعب يصل إلى حاجز المئة هدف في الدوري الألماني، وذلك خلال فوز فريقه الكاسح بنتيجة 7-0 على يونيون برلين الجمعة.

وحقق المهاجم الإنجليزي (33 عاما) هذا الإنجاز بتسجيله ركلة جزاء في الدقيقة 39، مما عزز تقدم بايرن إلى 3-0 قبل نهاية الشوط الأول.

وكان جمال موسيالا قد افتتح التسجيل في الدقيقة 18، بينما أضاف مايكل أوليسه هدفا آخر في الدقيقة 43.

وعاد كين للتسجيل مجددا في الدقيقة 54، رافعا رصيده الإجمالي إلى 101 هدف في 99 مباراة بالدوري الألماني.

وكان الرقم القياسي السابق لأسرع لاعب يصل إلى المئة هدف في "البوندسليغا" مسجلا باسم ديتر مولر، المهاجم المميز في صفوف كولون خلال سبعينيات القرن الماضي، الذي حقق ذلك في 123 مباراة.

ورفع هذا الفوز الكبير رصيد بايرن ميونيخ إلى 10 نقاط في المركز الأول في ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن كل من فرايبورغ وبوروسيا دورتموند، قبل اكتمال منافسات الجولة، أما يونيون برلين الذي بات صاحب أسوأ دفاع حتى الآن، فقد تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الـ16.