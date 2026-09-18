رافينيا يخطط للاعتزال في برشلونة

أبدى البرازيلي رافينيا، مهاجم فريق برشلونة، رغبته في تمديد عقده مع النادي الإسباني، متمنياً إنهاء مسيرته بين صفوف الفريق.

ووقع اختيار المدرب الألماني هانسي فليك على رافينيا ليكون أحد قادة الفريق، فيما أبدى البرتغالي ديكو المدير الرياضي رغبته أيضاً في تمديد عقد اللاعب.

وفي تصريحات عبر إذاعة راديو "راك 1" ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أبدى المهاجم البرازيلي استعداداه لتلبية طموحات ديكو، مؤكداً أنه يرى نفسه مستمراً مع النادي لفترة طويلة.

وقال رافينيا: "نعم أخطط للتجديد، عندما وقعت عقدي السابق الذي يمتد حتى 2028، كنت أضع في حساباتي أنني سأكون حينها في الثلاثين أو الحادية والثلاثين من عمري، ولم أكن أعرف كيف ستسير الأمور، لكن بالنظر إلى بدايتي القوية هذا الموسم، يبدو أن أمامي سنوات أخرى من العطاء، وسأكون سعيداً جداً بتمديد عقدي".

وأضاف اللاعب: "آمل في إنهاء مسيرتي هنا دون الحاجة للانتقال إلى نادٍ آخر".

ويحتل رافينيا حالياً صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف بعد 6 مباريات، علماً بأن اللاعب سجل بشكل عام 86 هدفاً وصنع 62 هدفاً في 184 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي.



