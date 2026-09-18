أسطورة ليفربول يواجه خطر الإفلاس





يواجه الأسكتلندي غاري ماكاليستر، أسطورة ليفربول وليدز يونايتد السابق، والبالغ من العمر 61 عاماً، خطر الإفلاس، بعدما تقدمت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، بطلب لإعلان إفلاسه بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة، من دون الكشف عن قيمتها.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، نقلاً عن "التلغراف"، فإن ماكاليستر كان من بين عدد من لاعبي كرة القدم البارزين الذين استثمروا في شراكات سينمائية، اعتبرتها هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية لاحقاً ترتيبات تهدف إلى التهرب الضريبي، بعدما أتاحت للمستثمرين إعفاءات ضريبية كبيرة عبر استثمارات محدودة مدعومة بقروض ضخمة.

ولم يتهم ماكاليستر بالتهرب الضريبي المتعمد، فيما أوضح ممثلوه أنه كان يعتقد أن مستشاره الضريبي يتولى معالجة الملف مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، وأنه يسعى حالياً إلى إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن.

وقالت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إنها تتعامل مع أصحاب الديون الضريبية بأسلوب داعم، وتسعى إلى مساعدتهم على تسوية المستحقات، بما في ذلك إتاحة خطط التقسيط، مؤكدة أنها لا تلجأ إلى طلب الإفلاس إلا كملاذ أخير.

ويعد ماكاليستر أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم الأسكتلندية، وحقق مسيرة حافلة قبل اعتزاله عام 2004، وكان عنصراً أساسياً في تتويج ليدز يونايتد بلقب دوري الدرجة الأولى موسم 1991 ـ 1992، وهو آخر لقب للنادي قبل إعادة تسمية المسابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أربع سنوات مع كوفنتري سيتي في منتصف التسعينيات، انتقل إلى ليفربول عام 2000، وأحرز خلال عامين كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس الرابطة، قبل أن تنتهي مسيرته كلاعب ومدرب مع كوفنتري عام 2002، بعدما خاض أكثر من 150 مباراة للنادي خلال فترتين.

وخاض ماكاليستر 57 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا، الذي حمل شارة قيادته لأربع سنوات، واشتهر بإهدار ركلة جزاء أمام إنجلترا خلال خسارة بلاده 0 ـ 2 في بطولة أوروبا 1996، ولا يعد ماكاليستر اللاعب السابق الوحيد الذي واجه أزمة ضريبية، إذ كشفت "ديلي ميل" في وقت سابق من سبتمبر عن طلب هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إعلان إفلاس نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر، بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة تتراوح قيمتها، بحسب التقرير، بين 700 و800 ألف جنيه إسترليني.

كما أفادت تقارير العام الماضي بأن مدافع ليفربول السابق ستيف فينان، وجناح مانشستر سيتي السابق شون رايت فيليبس، واجها طلبات إفلاس منفصلة، فيما أعلنت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إفلاس عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين منذ 2010، من بينهم ديفيد جيمس، ويس براون، لي هندري، تريفور سنكلير وجون بارنز.

وتأتي قضية ماكاليستر ضمن سلسلة من النزاعات الضريبية التي طالت لاعبين سابقين استثمروا في ترتيبات مالية وصفتها السلطات الضريبية البريطانية لاحقاً بأنها غير مقبولة، بينما يبقى ملف اللاعب الأسكتلندي في إطار نزاع ضريبي وإجراء قضائي للإفلاس دون صدور ما يفيد بإدانته بالتهرب الضريبي المتعمد.