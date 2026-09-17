أرسنال أمام فريق مغمور ومواجهة نارية بين تشيلسي وليفربول

يستضيف فليتوود تاون، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أرسنال، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، حسبما أسفرت القرعة التي جرت مساء الأربعاء.

وتأهل فليتوود إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد مساء الأربعاء، ليحصل على مواجهة قوية على ملعبه أمام أرسنال، الذي تغلب على إيبسويتش تاون 4 / 2 الثلاثاء.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق برايتون، حال نجاحه في تخطي نورويتش سيتي اليوم الخميس، وفي مواجهة نارية يلتقي ليفربول مع تشيلسي على ملعب أنفيلد.

ويلتقي برادفورد مع بيترهيد، في مواجهة بين فريقين من دوري الدرجة الأولى، بعدما تغلب برادفورد على لييتون أورينت، فيما تجاوز بيترهيد عقبة بارنسلي في الدور الثالث.

وتشهد بقية المواجهات صدامات بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فولهام فريق كريستال بالاس، وبورنموث فريق أستون فيلا، بينما يحل برينتفورد ضيفاً على سندرلاند، ويستضيف إيفرتون فريق نيوكاسل يونايتد.