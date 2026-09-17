ميسي.. 100 هدف ولقب جديد مع إنتر ميامي

سجل ليونيل ميسي ‌هدفه ​رقم 100 بقميص إنتر ميامي، ليقود الفريق الأمريكي إلى الفوز 2-صفر على كروز أزول المكسيكي، والتتويج بكأس الأبطال لكرة القدم ⁠في فلوريدا، الأربعاء.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 24 من المباراة في ظهوره ‌رقم 115 مع إنتر ميامي. وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني في الدقائق ‌الأخيرة ليؤكد انتصار فريقه.

وقال كريستيان «كيلي» ‌جونزاليس مدرب إنتر ميامي الجديد: «وعدني ‌ليو بأن ‌يمنحني لقباً، ولم يتأخر في الوفاء بوعده».

ومنذ ​انضمامه إلى ‌إنتر ​ميامي في عام ⁠2023 واصل ميسي، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، صناعة الفارق، ​مساهماً ⁠في ⁠قيادة الفريق لإحراز أربعة ألقاب حتى الآن.

وكان اللاعب الأرجنتيني البالغ ⁠من العمر 39 عاماً، والهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 125 هدفاً، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي الشهر الماضي، بعد مسيرة توج ‌خلالها بلقب كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن ​يودع ميسي جماهير المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية أمام بنين في السادس من أكتوبر المقبل.