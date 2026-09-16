شابة تدخل تاريخ كرة القدم التركية

دخلت زينب مستان التاريخ بعدما أصبحت، عن عمر 22 عاماً، المديرة الفنية لنادي تورغوتلوسبور التركي لكرة القدم للرجال، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم التركية.

وأعلن النادي تعيين مستان مدربة للفريق، مؤكداً أن القرار لم يكن بهدف الدعاية أو جذب الأنظار، وإنما جاء بعد تقييم خبراتها الكروية ومعرفتها التكتيكية، إلى جانب برنامج التطوير الذي قدمته لإدارة النادي.

وقال رئيس تورغوتلوسبور، يلماز غنجتورك: إن إدارة النادي اقتنعت بإمكانات المدربة الشابة، مشيراً إلى أنها قدمت رؤية واضحة لتطوير الفريق والعمل على تحسين مستواه.

وكانت مستان مارست كرة القدم على المستوى الاحترافي، لكنها أنهت مسيرتها كلاعبة في سن مبكرة، قبل أن تتجه إلى مجال التدريب وتبدأ مسيرتها الجديدة على مقاعد البدلاء.

ويشارك تورغوتلوسبور في مسابقات كرة القدم التركية على مستوى الهواة، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر ضمن الدوري الإقليمي للهواة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تعيين ماري-لويزه إيتا مدربة مؤقتة لنادي يونيون برلين الألماني في أبريل 2026، لتصبح، وفق ما أوردته وسائل الإعلام آنذاك، أول امرأة تتولى تدريب فريق رجال في كرة القدم الأوروبية.