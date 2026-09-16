المفاجأة الأولى.. كلوب يستبعد «المنقذ» عن تشكيلة ألمانيا

ذكر تقرير إعلامي أن يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يستعد لترك دينيز أونداف، مهاجم شتوتغارت، خارج قائمة الفريق استعدادا لمباريات الفريق المقبلة في دوري أمم أوروبا.

وذكرت شبكة "سكاي" في تقرير نشرته أن أونداف تم إبلاغه في محادثة شخصية مع كلوب إنه لن يتواجد في القائمة.

ويعد أونداف /30 عاما/ لاعبا أساسيا في شتوتغارت كما أنه قائد الفريق الجديد، ولكنه لم يسجل أي هدف هذا الموسم. ولكنه مرر أربع تمريرات حاسمة في كافة المسابقات.

ولدى أونداف سجلا رائعا مع المنتخب الألماني، حيث سجل تسعة أهداف في 13 مباراة دولية.

كما أنه سجل ثلاث مرات في بطولة كأس العالم، التي أقيمت في وقت سابق من هذا العام، تحت قيادة المدير الفني وقتا يوليان ناغلسمان، حيث لعب دور المنقذ بعد أن سجل الأهداف الثلاثة عندما شارك كبديل. وقبل خوض المباراة الافتتاحية لألمانيا في المونديال أمام كوراساو، قال كلوب وقتها إنها كان سيحب أن يرى أونداف في التشكيل الأساسي.

بدلا من ذلك، من المتوقع أن يتجه كلوب إلى مهاجمي آينتراخت فرانكفورت، يونس ابن طالب وجوناثان بوركارت، عند إعلان تشكيلته الخميس، وذلك وفقا لتقارير إعلامية.

وستكون هذه هي مباراة ابن طالب الأولى مع المنتخب الألماني، علما بأن المهاجم مؤهل أيضا لتمثيل المنتخب المغربي.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته الأولى تحت قيادة كلوب أمام مضيفه الهولندي يوم 24 سبتمبر، ثم يواجه ضيفه اليوناني يوم 27 سبتمبر، ثم يلتقي بالمنتخب الصربي في الأول من أكتوب، قبل أن يسافر إلى اليونان 4 أكتوبر.

ويستعد كلوب للإعلان عن قائمته الخميس.