«كامب نو» يستضيف نهائي أبطال أوروبا عام 2029

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، عن اختيار ملعب (كامب نو)، معقل فريق برشلونة الإسباني، لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2029، مفضلا إياه على ملعب "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

كما أكدت اللجنة التنفيذية ليويفا أن نهائي دوري الأبطال لعام 2028 سيعود إلى ملعب بايرن ميونيخ، الذي كان المرشح الوحيد للاستضافة، وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من استضافة المدينة لنهائي نسخة البطولة القارية لعام 2025.

وتتواصل حالياً أعمال تجديد ملعب كامب نو (الذي سيتسع لـ 105 آلاف متفرج) بعد تأخيرات عديدة، حيث لا يزال العمل جارياً على المدرجات العلوية والسقف.

وكانت آخر مرة استضافت فيها مدينة برشلونة نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 1999، حين فاجأ مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق بايرن ميونيخ، الذي كان مسيطراً على مجريات اللقاء، بهدفين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة، التي انتهت بفوز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) 2 / 1.

ومنذ ذلك الحين، استضاف ملعب ويمبلي النهائي ثلاث مرات، أعوام 2011 و2013 و2024، ليصل إجمالي عدد مرات استضافته للحدث إلى ثماني مرات منذ انطلاق البطولة، التي كانت تعرف سابقا باسم كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري، قبل 71 عاماً.

أما نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، فسيقام بالعاصمة الإسبانية مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد.

من ناحية أخرى، يستضيف فريق ليون الفرنسي، صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات، برصيد 8 ألقاب، المباراة النهائية للمسابقة في عام 2028.

كما اختار يويفا العاصمة الويلزية كارديف لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا السيدات لعام 2029، وذلك في الملعب الوطني الواقع بوسط المدينة، والذي سيستضيف أيضاً المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أوروبا للرجال (يورو 2028).

كما حدد يويفا أيضا المدن المضيفة لنسختين من بطولة الدوري الأوروبي، المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية في القارة العجوز، حيث ينظم الملعب الوطني الروماني في العاصمة بوخارست نهائي نسخة المسابقة عام 2028، في حين يحتضن الملعب الوطني الصربي الجديد في العاصمة بلغراد نهائي عام 2029.

يذكر أن المباراة النهائية للموسم الحالي بالدوري الأوروبي سوف تقام بملعب "فالدشتاديون" معقل نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وفي السياق ذاته، تستضيف مدينة تورينو نهائي بطولة دوري المؤتمر لعام 2028، المسابقة القارية الثالثة للأندية، في ملعب يوفنتوس، أما نهائي عام 2029 فسيقام في ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، الذي يتسع إلى 67 ألف متفرج، وكان قد استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر مايو الماضي.