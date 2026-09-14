لامين يامال: نعم أستحق الكرة الذهبية هذا العام



يرى نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم لامين يامال أنه ومهاجم ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي هما أفضل لاعبين في العالم، مؤكداً أنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2026 بعد عام حافل بالألقاب مع النادي الكاتالوني و«لا روخا».



وقال الجناح البالغ 19 عاماً: «لمن سأمنح الكرة الذهبية؟ لأفضل لاعب في العالم. ولمن سيمنحونها؟ تلك قصة طويلة، أعتقد بصراحة أنني أستحقها هذا العام بالنظر إلى ما حققته من ألقاب «الدوري الإسباني وكأس العالم»، بالنسبة لي، مبابي وأنا أفضل لاعبين في العالم، الأمر واضح جداً، وكل من يشاهد المباريات يعلم ذلك».



وأسهم لامين يامال في احتفاظ برشلونة بلقب الدوري الإسباني، قبل أن يتوج بطلاً للعالم مع إسبانيا هذا الصيف، ما عزز حظوظه في الفوز بأرفع جائزة فردية في عالم الكرة المستديرة.



وكان يامال تحدث بنبرة أكثر تحفظاً خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، إذ قال إنه يعتقد أن لديه فرصة للفوز بالجائزة بعد موسم «استثنائي»، لكنه لن يسعى لاستعطاف المصوتين.