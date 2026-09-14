«سنجاب» يخطف الأضواء من اللاعبين ويوقف مباراة في الدوري الأمريكي

لم تكن كرة القدم وحدها بطلة المشهد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما اقتحم سنجاب أرض الملعب خلال مباراة سينسيناتي وشارلوت، ليتسبب في إيقاف اللعب لفترة وجيزة، ويضيف حلقة جديدة إلى سلسلة طويلة من المتسللين غير المتوقعين الذين خطفوا الأضواء من اللاعبين في ملاعب خلال السنوات الأخيرة.

وتوقفت مباراة سينسيناتي وشارلوت، التي انتهت بالتعادل 3-3، بعدما ظهر السنجاب فجأة داخل أرضية الملعب، وبدأ يركض بين جنباتها وسط هتافات وضحكات الجماهير، قبل أن يشق طريقه في النهاية إلى نفق اللاعبين.

وأثار المشهد دهشة لاعبي الفريقين والجهازين الفنيين، وقد بدا مدرب شارلوت، الإنجليزي دين سميث، في حالة من الحيرة أمام هذا الضيف غير المدعو، في مشهد يجسد بصورة طريفة الطبيعة المختلفة لمباريات الدوري الأمريكي.

وسرعان ما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على السنجاب اسم «سكويريلينيو»، في محاكاة للأسماء البرازيلية الشهيرة في كرة القدم، ليتحول القارض الصغير إلى حديث الجماهير، وينضم إلى قائمة متزايدة من الحيوانات والأطفال الذين اقتحموا ملاعب الدوري الأمريكي وأوقفوا المباريات أو خطفوا اهتمام المشجعين. ولكن السنجاب ليس أول حيوان يحصل على نجومية خاصة في الدوري الأمريكي، إذ سبقه الراكون الذي أصبح أحد أشهر زوار الملاعب الأمريكية.

وقبل عامين، اقتحم راكون أرض ملعب فريق فيلادلفيا يونيون، لتبدأ مطاردة طريفة استحوذت على اهتمام الجماهير والمشاهدين، واستمرت المطاردة حتى تدخل اثنان من عمال صيانة الملعب، مارك ميلو وريان هاينز، مستخدمين سلة مهملات في محاولة للإمساك بالحيوان وإبعاده عن أرض الملعب.

ولم يفوت المعلق كالوم ويليامز المشهد دون تعليق ساخر، قائلاً: إن المشاهدين لا يتابعون قناة الطبيعة، قبل أن يؤكد أن فرق مكافحة الآفات كانت في طريقها للتعامل مع الراكون المغامر.

ولم يكن ذلك الظهور الوحيد للراكون، إذ شهد ملعب دي سي يونايتد السابق، روبرت كينيدي، وجوداً متكرراً لهذه الحيوانات، حتى إنها اتخذت من سقف الملعب مسكناً لها، ولم تُكتشف إقامتها إلا بعدما بدأ سائل داكن اللون يتساقط من السقف.

وتحولت القصة من مشكلة إلى فرصة طريفة للنادي، الذي تبنى شخصية روني راكون، وحولها إلى تميمة، بل وصنع دمى قطيفة منها ووزعها على لاعبيه الذين تم اختيارهم في مسابقة الدوري الأمريكي عام 2017، ليصبح روني راكون لاحقاً إحدى تمائم النادي.

ولا تقتصر قائمة المتسللين على الحيوانات البرية، ففي عام 2023، توقفت مباراة لفيلادلفيا يونيون في كأس أبطال الكونكاكاف بعدما اقتحم كلب أرض الملعب في الدقيقة 68، ولم يكتفِ بالركض بين اللاعبين، بل طارد الكرة وعضها، في لقطة نالت نصيبها من الضحك والتفاعل الجماهيري.

وفي ملعب أمريكا فيرست بارك التابع لريال سولت ليك، ظهر راكون آخر فوق سقف منصة الصحافة عام 2022، قبل أن يشق طريقه إلى الخارج في منتصف المباراة، متسبباً في حالة من الذعر بين الصحفيين.

وقبل ذلك بثلاثة أعوام، كان الدور من نصيب قط اقتحم أرض الملعب وركض بسرعة بين اللاعبين خلال مباراة في كأس الدوري أمام تيغريس أونال، ما أدى أيضاً إلى توقف اللعب مؤقتاً.

وفي الموسم الماضي، اضطر لاعب أوستن إف سي براد ستوفر إلى التحول مؤقتاً من لاعب كرة قدم إلى مكافح آفات، بعدما أزال فأراً من أرضية ملعب بي سي بليس خلال مباراة فريقه أمام فانكوفر وايتكابس، ويبدو أن ملعب فانكوفر اعتاد بدوره على الزوار غير المدعوين، إذ يشهد في أوقات مختلفة تحليق الحمام داخل أرجائه.

ولا تقتصر المفاجآت على عالم الحيوان، إذ شهد الدوري الأمريكي خلال السنوات الأخيرة اقتحام أطفال لأرض الملعب، في مشاهد وضعت أفراد الأمن في اختبارات غير متوقعة، وفي الموسم الماضي، اندفع أحد أفراد الأمن إلى أرض الملعب بعدما تمكن طفل من الدخول خلال مباراة دي سي يونايتد وشيكاغو فاير.

وقبل ذلك بأسابيع قليلة، اقتحم رضيع أرض ملعب باي بال بارك، خلال مواجهة سان خوسيه إيرثكويكس ومينيسوتا يونايتد، في واحدة من أكثر اللحظات غرابة التي شهدتها ملاعب أمريكا.

ومع وصول عدد أندية الدوري الأمريكي إلى 30 فريقاً، بوصفه أكبر دوري من الدرجة الأولى في العالم من حيث عدد الأندية، يبدو أن المسابقة لا تضمن للمشجعين فقط مباريات كرة القدم، وإنما يقدم لهم أيضاً جرعة إضافية من المفاجآت، وبين سنجاب يركض وسط الملعب، وراكون يرفض مغادرة المدرجات، وكلب يطارد الكرة، وقط وفأر وحمام، وحتى أطفال يجدون طريقهم إلى أرضية الملعب، أصبح من الواضح أن قائمة المشاركين في مباريات الدوري الأمريكي لا تتوقف دائماً عند 22 لاعباً وحكم.