ميلان يعود من بعيد ويحرم لاتسيو من الفوز الرابع

قلب ميلان تأخره بهدفين على ملعب مضيفه لاتسيو إلى تعادل مثير 2/2 اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدفين دون رد، حيث افتتح ماتيو كانتشيليري التسجيل في الدقيقة العاشرة ثم أضاف الهولندي تيجاني نوسلين الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني كثف ميلان من هجماته بحثاً عن تقليص الفارق، وهو ما تحقق بالفعل عن طريق البلجيكي دييجو موريرا في الدقيقة 65 وبعد دقيقتين فقط سجل اللاعب ذاته هدف التعادل للفريق الضيف.

وتعثر لاتسيو للمرة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية لكنه ظل في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط، مقابل ثماني نقاط لميلان في المركز الرابع.

وأصبح بإمكان روما وإنتر ميلان الانفراد بالصدارة حال فوز الأول على مضيفه تورينو وإنتر ميلان على ضيفه أودينيزي بعد غد الاثنين.

وكان لاتسيو الطرف الأفضل منذ البداية، وافتتح ماتيو كانتشيليري التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعدما استغل تمريرة من ماتيا زاكاني داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم، وكاد زاكاني وتيجاني نوسلين يعززان التقدم، بينما تصدى مايك مينيان حارس ميلان لعدة محاولات خطيرة.

وأضاف نوسلين الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 39 بطريقة مثيرة، بعدما اصطدمت كرة عرضية بالعارضة ثم ارتدت داخل المنطقة، قبل أن تتداخل محاولة كوني دي وينتر لإبعادها مع رأس نوسلين، لتتجاوز الكرة خط المرمى من مسافة قريبة.

وكاد لاتسيو يسجل هدفاً ثالثاً قبل نهاية الشوط الأول، لكن مينيان أنقذ ميلان من فرص خطيرة.

وأجرى روبن أموريم مدرب ميلان ثلاثة تغييرات بين الشوطين، من بينها الدفع بكريستيان بوليسيتش، فتحسن الأداء الهجومي للفريق الضيف بشكل واضح.

وفي الدقيقة 65، مرر بوليسيتش كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى موريرا، الذي سددها من زاوية صعبة عند القائم البعيد ليحرز أول أهدافه في الدوري الإيطالي.

وبعد دقيقتين فقط، أكمل موريرا انتفاضة ميلان، بعدما استعاد يونس موسى الكرة في وسط الملعب ومررها إلى أدريان رابيو، الذي هيأها لموريرا ليسددها مباشرة من حدود منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وحاول لاتسيو استعادة التقدم في الدقائق الأخيرة، لكن مينيان تصدى لتسديدة بعيدة من زاكاني، بينما لم تنجح محاولات الفريقين في خطف هدف الفوز، لينتهي اللقاء بالتعادل.