أفول نجم الأساطير.. الوداع الأخير لملوك الكرة

16 نجماً يترجلون عن قمة كرة القدم العالمية

1953 مباراة دولية ترسم لوحة الوداع الدولي الأخير

714 هدفاً ووداع تاريخي حصاد العمالقة لأميز جيل كروي

نادي الستة.. البصمة الأخيرة للثلاثي الأسطوري

ميسي ليلة الوداع في نيوجيرسي مع رقصة رونالدو الأخيرة





لم تكن ملامح صيف 2026 مجرد نهاية لبطولة عالمية، بل كانت إعلاناً لغروب شمس أميز جيل كروي في التاريخ الحديث، إذ أسدل المونديال الستار رسمياً على المسيرة الدولية لـ16 نجماً تخطت أعمارهم الثلاثين، منهم 4 تجاوزا سن الأربعين بعدما صاغوا ملامح اللعبة لعقدين من الزمن، وتركوا خلفهم إرثاً مذهلاً بعدما خاضوا مجتمعين 1953 مباراة دولية سجلوا خلالها 714 هدفاً.

وتوزع هؤلاء المعتزلون بين 10 مهاجمين، ومدافعين اثنين، ولاعب وسط واحد، و3 حراس مرمى وهم الألماني مانويل نوير، والأسكتلندي كريج جوردون، والمكسيكي غييرمو أوتشوا، الذي دخل التاريخ برفقة الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بخوضهم 6 نسخ من كأس العالم.

وشهد هذا الموكب المهيب وداع دقات قلب منتخباتهم، من الأرجنتين التي ختم فيها ميسي رحلته الإعجازية بعد خوضه 207 مباريات سجل خلالها 125 هدفاً إلى البرتغال التي ودعها رونالدو بمسيرة خارقة بـ 232 مباراة و146 هدفاً والبرازيلي نيمار جونيور الذي شارك منتخب السامبا في 130 مباراة مسجلاً 80 هدفاً، كما طوى الصفحة الدولية عمالقة آخرون كصانع أفراح الجزائر رياض محرز، والأسد السنغالي ساديو ماني، والقناص البوسني إيدين دجيكو، الذي خاض مع منتخب بلاده 151 مباراة وسجل 73 هدفاً، والهداف الإكوادوري إينير فالنسيا، ونجم الغابون بيار أوباميانغ، إلى جانب صخرة الدفاع الأرجنتينية نيكولاس أوتاميندي، والإسباني ماركوس يورنتي الذي اختتم مسيرته بذروة المجد بطلاً للعالم.

الوداع في اليوم الأخير

لم يكن أشد المتفائلين يتوقع مغادرة الأسطورة ليونيل ميسي (39 عاماً) الملعب باكياً، لكن سيناريو مونديال 2026 فرض كلمته القاسية، ففي ليلة دراماتيكية بملعب نيوجيرسي، تلاشت أحلام الساحر في الحفاظ على تاجه العالمي إثر خسارة الأرجنتين في النهائي أمام إسبانيا بهدف نظيف في الوقت الإضافي.

وكانت هذه الهزيمة نقطة النهاية، ليعلن ميسي اعتزاله الدولي رسمياً بكلمات مؤثرة أكد فيها أنه لم يعد لديه ما يقدمه للمنتخب مفضلاً ترك المساحة للجيل الجديد، ومكتفياً بنهاية مسيرته مع إنتر ميامي الأمريكي، لتطوى بذلك الصفحة الدولية لأحد أفضل من لمس الكرة عبر التاريخ.

الرقصة الأخيرة

وصل قطار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الدولي إلى محطته الأخيرة وسط أجواء مشحونة بالعواطف، فالدون الذي تحدى عامل السن ليشارك في موندياله السادس في نسخة 2026 وجد نفسه يودع مبكراً من دور الستة عشر رفقة منتخب بلاده، واعترف رونالدو البالغ من العمر (41 عاماً) بأن جسده أرسل إشارات التوقف الدولية النهائية، ولم يتوقف الأمر عند حدود مغادرة منتخب البرتغال، إذ أشارت التقارير الصحفية والمقابلات الأخيرة للنجم البرتغالي إلى أن الموسم الحالي (2026-2027) سيكون بمثابة الوداع الأخير له لعالم كرة القدم بصفة عامة.

سقوط مبكر

لم تحمل الملاعب الأمريكية والمكسيكية والكندية الأخبار السعيدة لنجم السامبا نيمار جونيور، فبعد مسيرة دولية تقلبت بين الإصابات المؤثرة واللحظات الساحرة، جاء الخروج الصادم للمنتخب البرازيلي في دور الـ16 على يد النرويج بمثابة الصدمة التي عجلت بقرار نيمار، إذ أعلن وهو في سن الرابعة والثلاثين، اعتزاله اللعب الدولي نهائياً، وقال إنه يشعر بالألم والمرارة كون أن وقته مع المنتخب قد انتهى، وهكذا غادر نيمار الساحة الدولية تاركاً خلفه إرثاً رقمياً متميزاً بـ 130 مباراة دولية و80 هدفاً.

رحلة تاريخية

اختار قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، وضع حد لرحلته مع محاربي الصحراء فور نهاية المشاركة المونديالية للجزائر والخروج من دور الـ32 أمام المنتخب السويسري، لينتهي مشوار لاعب لطالما أمتع المتابعين بلمساته الساحرة ويسراه الذهبية، فمحرز، الذي قاد الجزائر للمجد القاري في كوت ديفوار، ومصر، وسطر اسمه بحروف من ذهب كأحد أبرز الهدافين وصناع اللعب في تاريخ الكرة الأفريقية، قرر التركيز في محطته الاحترافية الحالية.

وداع هادئ

اختار الهداف البوسني المخضرم إدين دجيكو، سيناريو أكثر تنظيماً لإسدال الستار على مسيرته الدولية الطويلة، فبعد قيادته لمنتخب البوسنة والهرسك في منافسات المونديال الأخير والوصول لدور الـ32، أعلن دزيكو صاحب الأربعين عاماً أن مباراة بلاده المقبلة ضد السويد في شهر أكتوبر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية ستكون الأخيرة له دولياً، ويعد الهداف التاريخي والأكثر مشاركة في تاريخ بلاده بـ151 مباراة دولية و73 هدفاً، أنهى مسيرة امتدت لقرابة عقدين من الزمن، ليتفرغ لناديه الحالي بعد رحلة دولية ألهمت الأجيال في البلقان.

اعتزال غاضب

لم تكن نهاية النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هادئة أو مرتبطة بنتائج المونديال مباشرة، بل جاءت انعكاساً لأزمات عاصفة مع اتحاد بلاده لكرة القدم، فقد أصدر أوباميونغ بياناً غاضباً أعلن فيه اعتزاله الفوري والنهائي عقب أزمات واستبعادات طالته من قِبل مسؤولي الرياضة في الغابون بعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية الماضية، وأكد الهداف التاريخي للغابون أنه تعرض للإهانة وتشويه السمعة، مفضلاً إنهاء علاقته بمنتخب الفهود والتركيز المطلق مع ناديه الحالي ديبورتيفو لاكورونيا.

نهاية حقبة

أنهى الحارس الألماني الأسطوري مانويل نوير مسيرته الدولية الطويلة بشكل نهائي عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم 2026 ليسدل الستار، على مسيرة حافلة بـ 128 مباراة بالقميص الألماني نجح خلالها في التتويج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2014، والخروج بشباك نظيفة في 50 مناسبة.

نهاية رحلة الأسد

أسدل السنغالي ساديو ماني الستار على مسيرته الدولية الحافلة بعد توديع أسود التيرانجا مونديال 2026 من دور الـ 32 ويغادر ماني التاريخ من الباب الكبير كالهداف التاريخي لمنتخب السنغال مسجلاً 55 هدفاً في 132 مباراة دولية، حيث قاد بلاده للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا التاريخي عام 2021، كما نال جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء مرتين، تاركاً إرثاً كروياً سيخلده التاريخ.

وداع من الباب الكبير

أعلن المدافع الأرجنتيني المخضرم نيكولاس أوتاميندي، اعتزاله الدولي رسمياً عقب نهاية مونديال 2026، بعد مسيرة تاريخية امتدت 17 عاماً مع التانغو خاض خلالها 139 مباراة دولية وسجل 8 أهداف، وتوج بكأس العالم 2022، ولقبين في كأس كوبا أمريكا، لينهي رحلته الدولية من الباب الكبير كأحد أبرز المدافعين في تاريخ الأرجنتين الحديث.

حقبة الصمود

يمثل اعتزال الحارسين المخضرمين، الإسكتلندي كريج جوردون والمكسيكي غييرمو أوتشوا، نهاية حقبة ذهبية من الصمود والاستمرارية في حراسة المرمى فبعد مسيرتين حافلتين امتدتا لأكثر من عقدين من الزمن، أعلن الثنائي مشوارهما الكروي نهائياً بعد الظهور في نهائيات كأس العالم 2026.

714

سجل النجوم المعتزلون 714 هدفاً في مختلف المباريات التي خاضوها مع منتخباتهم.



1953

خاض أساطير كرة القدم المعتزلون مجتمعين 1953 مباراة مع منتخباتهم.

6

أغلق البرغوث الأرجنتيني ميسي كتاب التاريخ الدولي بعمر 39 عاماً، كأكثر لاعب شارك في تاريخ المونديال بـ6 نسخ، متوجاً مسيرته الحافلة بالذهب الأغلى وكوبا أمريكا.

3

شهد مونديال 2026 دخول 3 أساطير من المعتزلين تاريخ كرة القدم بخوض 6 نسخ من كأس العالم من 2006 إلى 2026 وهم ميسى، وكريستيانو رونالدو، والحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا، وينفرد رونالدو بكونه الوحيد الذي سجّل في النسخ الست.

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الحصاد التاريخي للأساطير المعتزلين دولياً.

ليونيل ميسي

العمر: 39 عاماً

المنتخب: الأرجنتين

المركز: مهاجم

عدد المباريات الدولية: 207

الأهداف الدولية: 125

أبرز إنجاز دولي: كأس العالم 2022، كوبا أمريكا

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كريستيانو رونالدو

العمر: 41 عاماً

المنتخب: البرتغال

المركز: مهاجم

عدد المباريات الدولية: 232

الأهداف الدولية: 135

أبرز إنجاز دولي: يورو 2016، دوري الأمم الأوروبية

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نيمار جونيور

العمر: 34 عاماً

المنتخب: البرازيل

المركز: مهاجم

عدد المباريات الدولية: 130

الأهداف الدولية: 80

أبرز إنجاز دولي: كأس القارات 2013، ذهبية الأولمبياد

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رياض محرز

العمر: 35 عاماً

المنتخب: الجزائر

المركز: مهاجم

عدد المباريات الدولية: 119

الأهداف الدولية: 40

أبرز إنجاز دولي: كأس أمم أفريقيا 2019

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مانويل نوير

العمر: 40 عاماً

المنتخب: ألمانيا

المركز: حارس مرمى

عدد المباريات الدولية: 124

الأهداف الدولية: ----

أبرز إنجاز دولي: كأس العالم 2014

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ساديو ماني

العمر: 34 عاماً

المنتخب: السنغال

المركز: مهاجم

عدد المباريات الدولية: 132

الأهداف الدولية: 55

أبرز إنجاز دولي: كأس أمم أفريقيا 2021

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نيكولاس أوتاميندي

العمر: 38 عاماً

المنتخب: الأرجنتين

المركز: مدافع

عدد المباريات الدولية: 139

الأهداف الدولية: 8

أبرز إنجاز دولي: كأس العالم 2022، وفضية مونديال 2026

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إينر فالنسيا

العمر: 36 عاماً

المنتخب: الأكوادور

المركز: مهاجم

عدد المباريات الدولية: 109

الأهداف الدولية: 49

أبرز إنجاز دولي: الهداف التاريخي لمنتخب بلاده

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غييرمو أوتشوا

العمر: 41 عاماً

المنتخب: المكسيك

المركز حارس مرمى

عدد المباريات الدولية: 154

الأهداف الدولية: حارس مرمى

أبرز إنجاز دولي: المشاركة في 6 مونديالات

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ماركوس يورنتي

العمر: 31 عاماً

المنتخب: أسبانيا

المركز: مدافع

عدد المباريات الدولية: 27

الأهداف الدولية: -

أبرز إنجاز دولي: كأس العالم 2026

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بيار أوباميانغ

العمر: 37 عاماً

المنتخب: الغابون

المركز: مهاجم

عدد المباريات الدولية: 86

الأهداف الدولية: 40

أبرز إنجاز دولي: وصيف أمم أفريقيا للشباب، هداف تاريخي

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أدين دجيكو

العمر: 40 عاماً

المنتخب: البوسنة والهرسك

المركز: مهاجم

عدد المباريات الدولية: 151

الأهداف الدولية: 73

أبرز إنجاز دولي: التأهل التاريخي لمونديال 2014

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باتريك شيك

العمر: 30 عاماً

المنتخب: التشيك

المركز: مهاجم

عدد المباريات الدولية: 56

الأهداف الدولية: 26

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ماركو أرناوتوفيتش

العمر: 37 عاماً

المنتخب: النمسا

المركز: مهاجم

عدد المباريات الدولية: 137

الأهداف الدولية: 49

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كريغ غوردون

العمر: 43 عاماً

المنتخب: إسكتلندا

المركز: حارس مرمى

عدد المباريات الدولية:84

الأهداف الدولية: 0

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جون ميشيل سيري

العمر: 35 عاماً

المنتخب: كوت ديفوار

المركز: وسط

عدد المباريات الدولية: 66

الأهداف الدولية: 4

أبرز إنجاز دولي: كأس الأمم الأفريقية 2023