الدوري الأمريكي يشهد ضربة جزاء غريبة

شهدت مباراة فريق فانكوفر وضيفه لوس أنجلوس غالاكسي (3 ــ 0) التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) واحدة من أغرب ركلات الجزاء في التاريخ.

اختتم برونو كايسيدو ثلاثية أصحاب الأرض بهدف سجله من ركلة جزاء «غريبة» عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

سدد المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً الكرة بقوة لتصطدم بيد حارس مرمى غالاكسي، وتتجاوز خط المرمى ولكنها خرجت من دون أن تلمس الشباك.

وتابع لاعبو فريق لوس أنجلوس غالاكسي اللعب ظناً منهم أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى ولكن الحكم أطلق الصافرة معلناً عن الهدف الثالث.