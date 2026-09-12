لاعب ريال مدريد يتلقى صدمة قوية وخبراً مفرحاً

اتخذ نادي ريال مدريد إجراءات تأديبية صارمة بحق مدافعه راؤول أسينسيو رغم عودته أخيراً إلى صفوف الفريق على خلفية مشكلاته القانونية الأخيرة التي تسببت بأضرار لصورة النادي.

وفتح نادي ريال مدريد رسمياً ملفاً تأديبياً استثنائياً ضد أسينسيو في أعقاب المشكلات القانونية التي واجهها أخيراً.

وبحسب موقع «Defensa Central» الإسباني فرض ريال مدريد غرامة مالية كبيرة على أسينسيو على أن يتم خصم قيمتها من راتبه خلال الأشهر المقبلة.

وأكد الموقع الإسباني: «أسينسيو تلقى بالفعل الغرامة المالية من ريال مدريد بعد الإجراءات التأديبية التي فُتحت بحقه».

وأشار التقرير إلى أن قيمة الغرامة تقترب من 100 ألف يورو.

وأوضح التقرير أن مسؤولي ريال مدريد لم يأخذوا في الاعتبار المشكلات القانونية التي وقع فيها اللاعب فقط بل كان القلق الأكبر لديهم هو الضرر الكبير الذي تسبب به الأمر لسمعة النادي.

تجدر الإشارة إلا أن المدرب جوزيه مورينيو قرر استدعاءه لمباراة رايو فاليكانو المقرر إقامتها السبت في أول ظهور له بقائمة الفريق هذا الموسم ليفتح الباب أمام عودته إلى المشاركة.