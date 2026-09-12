«دوري الأبطال» يحتفي بتمديد برشلونة عقد حمزة عبد الكريم

تغنى الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا بإعلان برشلونة تجديد عقد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم.

وأعلن برشلونة ظهر الجمعة تجديد عقد حمزة عبد الكريم ليصبح سارياً حتى يوم 30 يونيو 2030.

وفور إعلان برشلونة تجديد عقد اللاعب نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا صورة لحمزة عبد الكريم وعلق عليها: «حمزة عبد الكريم حكاية مصرية جديدة في دوري الأبطال».

وتضمنت الصورة عدداً من أبرز النجوم المصريين الذين سبق لهم التوهج في الملاعب الأوروبية وهم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد النني وميدو وهاني رمزي.

وانضم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قادماً من الأهلي على سبيل الإعارة في شهر فبراير الماضي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء الدائم في يونيو.

وقرر برشلونة مكافأة حمزة عبد الكريم بمنحه عقداً جديداً حتى 2030، مع زيادة قيمة الشرط الجزائي من 15 إلى 150 مليون يورو.