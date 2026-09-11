نجاة نجم هال سيتي الجديد من حادث مروع

نجا الويلزي سوربا توماس، لاعب هال سيتي الجديد، بأعجوبة من حادث سير مروع، بعدما انقلبت سيارته الفارهة من طراز لاند روفر ديفندر، التي تقدر قيمتها بنحو 60 ألف جنيه استرليني، أثناء توجهه إلى تدريبات فريقه.

وأثارت صور السيارة، التي انقلبت على سقفها وسط أحد الشوارع السكنية بالقرب من ملعب تدريب هال سيتي في كوتينغهام، حالة من القلق بين جماهير النادي، خصوصاً بعدما أظهرت اللقطات حجم قوة التصادم وآثار الحادث.

وكان توماس، البالغ من العمر 27 عاماً، قد انضم إلى هال سيتي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، قادماً من ستوك سيتي، بعد صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه استرليني، ليبدأ أولى خطواته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسارع هال سيتي إلى طمأنة جماهيره، مؤكداً أن اللاعب لم يتعرض لأي إصابات، وتمكن من الخروج من سيارته سالماً عقب الحادث.

وقال النادي في بيان: «يشعر نادي هال سيتي بالارتياح لتأكيد أن سوربا توماس لم يصب بأذى بعد حادث سير بالقرب من ملعب تدريب النادي في كوتينغهام».

وأضاف: «النادي على علم بصور سيارة سوربا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنه أن يطمئن المشجعين بأنه لم يتعرض لأي إصابات وخرج من سيارته سالماً تماماً».

وفي الوقت نفسه، أكدت شرطة هامبرسايد حضور الضباط وخدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، بعد تلقي بلاغ عن تصادم مروري على طريق ميلهاوس وودز لين في كوتينغهام، مع إغلاق الطريق مؤقتاً أمام حركة المرور للسماح لفرق الطوارئ بالتعامل مع آثار الحادث.

وجاء الحادث بعد أيام قليلة من تحقيق توماس حلمه بالظهور في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ شارك للمرة الأولى خلال هذا الشهر، بعدما دخل بديلاً في مواجهة هال سيتي أمام أستون فيلا، التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويملك الجناح الويلزي 27 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكنه احتاج إلى رحلة طويلة عبر الدرجات الأدنى من الكرة الإنجليزية قبل الوصول إلى «البريميرليغ».

وبعد أن استغنى عنه وست هام، بدأ توماس في صفوف بورهام وود، حيث لفت الأنظار قبل أن يحصل على فرصة الانتقال إلى هدرسفيلد في دوري كرة القدم الإنجليزية، ثم خاض تجارب إعارة مع بلاكبيرن ونانت الفرنسي.

وفي عام 2025، انتقل إلى ستوك سيتي، وتألق خلال الموسم الماضي في دوري البطولة الإنجليزية، وهو ما فتح أمامه الطريق للانتقال إلى هال سيتي مقابل 10 ملايين جنيه استرليني.

وبعد الحادث أصبح القرار بيد مدرب هال سيتي سيرجي ياكيروفيتش، بشأن إمكانية اصطحاب توماس مع الفريق إلى لندن لمواجهة تشيلسي، في ظل تأكيد النادي أن اللاعب خرج من الحادث دون إصابات.

وتحولت بداية توماس مع هال سيتي، التي كان يفترض أن تكون محطة جديدة في مسيرته نحو تثبيت أقدامه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى قصة نجاة مثيرة، بعدما خرج من حادث كان يمكن أن يهدد موسمه قبل أن يبدأ فعلياً.