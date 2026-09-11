زجاجة مياه تشعل أزمة في فنربخشه

تحولت ليلة عودة فنربخشه إلى دوري أبطال أوروبا إلى مشهد فوضوي، بعدما أعلن المدرب إسماعيل كارتال استقالته من منصبه عقب التعادل 1-1 مع روما.

وقال كارتال البالغ 65 عاماً، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إنه قرر مغادرة منصبه «لإفساح الطريق أمام النادي»، مؤكداً أنه لن يعود عن قراره.

لكن رئيس النادي عزيز يلدريم خرج سريعاً بعد دقائق فقط ليعلن بقاء المدرب، كاشفاً أن كارتال تعرض خلال المباراة لضربة بزجاجة مياه ألقاها أحد المشجعين، وهو ما تسبب في حالة غضب وضغط كبيرين عليه.

وقال رئيس فنربخشه: «لقد تحدثت معه للتو، وطلبت منه الاستمرار. نحن عائلة واحدة».

ويأتي هذا المشهد في وقت تتزايد فيه الضغوط على فنربخشه، الذي احتل المركز الثاني في الدوري التركي خلال المواسم الخمسة الأخيرة، رغم الإنفاق الكبير على تدعيم صفوفه.

وكانت مواجهة روما هي الأولى للفريق في المرحلة الرئيسية من دوري أبطال أوروبا منذ 18 عاماً، قبل أن يطغى الجدل حول استقالة كارتال على أجواء العودة الأوروبية.