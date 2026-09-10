الاتحاد الفرنسي يسحب دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ «الفيفا»

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه لن يدعم ترشح السويسري - الإيطالي جاني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الانتخابات المقررة في مارس 2027. وبذلك، تنضم فرنسا إلى عدد من الاتحادات الأوروبية التي أعلنت أيضا سحب دعمها لإنفانتينو، من بينها بلجيكا وإيطاليا واسكتلندا والسويد وويلز.

وكان «فيفا» قد أكدّ في نهاية الأسبوع الماضي أن إنفانتينو سيخوض انتخابات رئاسة الاتحاد، رغم موجة الانتقادات التي طالته بسبب خطته التي تخلى عنها لاحقا، والرامية إلى إدخال استثمارات خاصة في بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات. وحتى اللحظة، يُعد إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاما، المرشح الوحيد للمنصب.

وقال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: نعتقد أن الثقة التي مُنحت لرئيس فيفا قد تعرضت للخيانة، وأن النهج المتبع في تصور إدارة كرة القدم العالمية لم يعد يعبر عنا». وأضاف: ولهذا السبب، وبقرار بالإجماع من أعضائه، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سحب دعمه لترشح جاني إنفانتينو لرئاسة «فيفا».