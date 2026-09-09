هالاند يتغنى بنضج بوعدي: لدينا جوهرة في مانشستر سيتي

حصل لاعب الوسط المغربي الدولي الشاب أيوب بوعدي على إشادات كبيرة بعد أول مباراة خاضها أساسياً مع مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، أبرزها من زميله الهداف النرويجي إرلينغ هالاند.

وبعد فوز سيتي على مضيفه بورتو البرتغالي 2-0 بهدفي هالاند، قال المهاجم الفتاك عن بوعدي البالغ 18 عاماً فقط: لقد قدّم مباراة جيدة جداً كان مذهلاً خلال الأسبوعين الأخيرين في التدريبات، بصراحة، أعتقد أننا عثرنا على جوهرة في الفريق.

وبعد مشاركتين كبديل مع سيتي، حصل بوعدي على فرصته الأولى أساسياً أمام بورتو، ولفت الأنظار بأدائه المتقن والواثق في وسط الملعب، في إشارة مبكرة إلى أن رحيل الإسباني رودري قد لا يُشعر الفريق بغيابه كثيراً.

وأصبح بوعدي، البالغ من العمر 18 عاماً و341 يوماً، رابع أصغر لاعب يبدأ مباراة في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

لكن النرويجي لم ينس لقطة أزعجته في بداية الشوط الثاني، فبعد أن وجد نفسه في مساحة خالية، فضّل بوعدي خياراً مختلفاً، بينما كان المهاجم ينطلق ببراعة خلف المدافعين.

وأضاف هالاند مازحاً: «بصراحة أعتقد أنه كان يجب أن يمرر لي الكرة في الشوط الثاني عندما كنت وحيداً تماماً، كنت منزعجاً بعض الشيء، لذا سأقول له الآن: لقد قدمت مباراة جيدة، باستثناء تلك التمريرة».