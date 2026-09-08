أرسنال المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال أوروبا بنسبة 20.4 %

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران، وسط سباق مفتوح على اللقب، مع سعي باريس سان جيرمان لأن يصبح أول فريق منذ ريال مدريد يفوز بالبطولة 3 مرات متتالية، بينما يبرز أرسنال وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد كمنافسين بارزين.

وتضع إحصائيات «أوبتا» أرسنال في صدارة المرشحين بنسبة 20.4 % للتتويج، يليه بايرن ميونيخ بـ20 %، ثم مانشستر سيتي بـ12.7 %، فيما تبلغ حظوظ باريس سان جيرمان في تحقيق الثلاثية التاريخية 7.3 %.

وترى شبكة «بي بي سي»، أنه بعد خسارته النهائي الموسم الماضي، يدخل أرسنال النسخة الجديدة بثقة أكبر، مدعوماً بدفاع يُعد من الأقوى في أوروبا، فيما تبدو قرعته مواتية نسبياً رغم مواجهتي ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

يرى محللون أن الفريق الإنجليزي يمتلك فرصة حقيقية للذهاب بعيداً، بعدما نجح في تحويل الاستقرار الدفاعي والانتظام في النتائج إلى مصدر قوة في المباريات الكبرى.

تتجه الأنظار إلى مجموعة من أبرز نجوم البطولة، يتقدمهم جود بيلينجهام مع ريال مدريد، وهاري كين مع بايرن ميونيخ، ولامين يامال مع برشلونة، إلى جانب خفيتشا كفاراتسخيليا الذي أصبح أحد أهم أسلحة باريس سان جيرمان.

كما يحظى مارتن أوديجارد باهتمام خاص بعد بدايته القوية هذا الموسم، بينما يبرز نيكو باز مع كومو في أول مشاركة للنادي الإيطالي في البطولة، إلى جانب مواهب صاعدة مثل كاوا إلياس مع شاختار وإسماعيلو غانيو مع لانس.

وتشهد البطولة مشاركة أربعة أندية للمرة الأولى، وأبرزها كومو الذي يقوده سيسك فابريغاس، فيما تبدو مهمة لاسك وصباح وفايكنغ أكثر صعوبة أمام كبار أوروبا.

وبين طموح باريس لصناعة التاريخ، ورغبة أرسنال في تعويض خسارة النهائي، وأحلام بايرن وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، تبدو الطريق إلى كأس مدريد في الخامس من يونيو 2027، مفتوحة على صراع لا يقبل التوقعات السهلة.