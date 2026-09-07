ميسي ورونالدو معاً في فريق واحد نهاية 2026



بعد سنوات طويلة من المنافسة المحتدمة على عرش كرة القدم العالمية، يبدو أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قد يكتبان فصلاً جديداً ومفاجئاً في قصتهما، عندما يرتدي النجمان القميص نفسه للمرة الأولى في مسيرتهما، خلال مباراة تكريمية مرتقبة نهاية العام.

والفكرة جاءت من زميلهما السابق كارلوس تيفيز، الذي يستعد لتنظيم مباراة وداعية حافلة بنجوم كرة القدم في ديسمبر المقبل، ويرغب في أن تكون المناسبة استثنائية بكل المقاييس، عبر جمع أسماء صنعت تاريخ اللعبة، وفي مقدمها ميسي ورونالدو.

وقال تيفيز، في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا»: «سيكون ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حاضرين»، مضيفاً أنه مستعد للذهاب بنفسه لإحضارهما إذا تطلب الأمر، مشيراً إلى أنه يحتفظ برقمَي هاتفيهما، ويتواصل معهما عبر تطبيق «واتساب».

والمشهد سيكون استثنائياً بكل معنى الكلمة، بعدما أمضى ميسي ورونالدو سنوات طويلة في مواجهة بعضهما البعض، خصوصاً خلال حقبتهما مع برشلونة وريال مدريد، حين تحولت المنافسة بينهما إلى واحدة من أشهر الثنائيات في تاريخ كرة القدم.

ومن 2008 إلى 2017، تقاسم النجمان الكرة الذهبية لعشرة أعوام متتالية، ليصبح الصراع بينهما عنواناً لعصر كامل من اللعبة، ولكن المفارقة أن اللاعبين اللذين اعتادا الوقوف في طرفي الملعب، قد يجتمعان هذه المرة في فريق واحد، في مباراة لا تحمل صراعاً على بطولة، وإنما احتفاء بمسيرة زميل سابق جمعته بهما محطات مختلفة.

ويحظى تيفيز بعلاقة خاصة مع ميسي، إذ لعب إلى جواره مع المنتخب الأرجنتيني بين عامي 2005 و2015، بينما شكل مع رونالدو وواين روني مثلثاً هجومياً خطيراً في مانشستر يونايتد بين 2007 و2009، وخلال تلك الفترة، توج الثلاثي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة، التي يخطط لإقامتها على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز، مشاركة عدد كبير من النجوم السابقين، بينهم واين روني، وريو فرديناند، وأندريا بيرلو، وجيانلويجي بوفون، وإذا اكتملت قائمة المدعوين كما يتمنى تيفيز، فقد يشهد ديسمبر المقبل واحدة من أكثر الصور ندرة في تاريخ كرة القدم، ميسي ورونالدو في فريق واحد، بعدما قضيا سنوات وهما يتنافسان على كل شيء تقريباً.