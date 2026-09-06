«فيفا» يؤكد ترشّح إنفانتينو لانتخابات رئاسة الاتحاد

أكد متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن جاني إنفانتينو رئيس فيفا منذ عام 2016، مرشح لإعادة انتخابه عام 2027، رغم الأزمة التي أثارها إعلانه مشروعاً أُجهض لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وقال المتحدث: كان رئيس فيفا قد أعلن في أبريل أنه سيترشح لإعادة انتخابه في عام 2027. وبالطبع، لم يتغير أي شيء. السيد إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه.

ويأتي هذا التأكيد الذي سبق أن أوردته وسائل إعلام إنجليزية عدة، في وقت وجّه فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» واتحادات قارية أخرى، إلى جانب عدد من الاتحادات الوطنية، انتقادات لإدارة السويسري-الإيطالي، الذي تراجع سريعاً عن مشروعه.

ويشهد عالم كرة القدم انقساماً حاداً بشأن طريقة إدارة إنفانتينو التي يعتبرها منتقدوه غير شفافة، إذ يتهمونه بوضع خطة من دون تشاور تقضي بإيداع عائدات كأس العالم في شركة تجارية مفتوحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص.

وكانت الاتحادات القارية الأوروبية «ويفا» وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والآسيوية، قد وجّهت في مطلع أغسطس رسالة مشتركة إلى «عائلة كرة القدم»، أعربت فيها عن رفضها لنهج رئيس فيفا.

في المقابل، حظي إنفانتينو بدعم «إجماعي» من الاتحاد الأفريقي للعبة «كاف»، فضلاً عن دعم جزء من اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول»، إلى جانب اتحادات أخرى ولاعبين سابقين وشخصيات سياسية، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان إنفانتينو قد فاجأ الأوساط الكروية مطلع أغسطس، بإعلانه رغبته في إنشاء شركة خارجية تحت اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، لتتولى إدارة الأنشطة التجارية للاتحاد الدولي والبطولات الكبرى، مثل كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص. لكن المشروع سُحب سريعاً، في مواجهة معارضة واسعة من مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم.

ويُنظر إلى الكندي فيكتور مونتاغلياني رئيس الكونكاكاف، على نطاق واسع، باعتباره المنافس الأبرز لإنفانتينو، بينما استبعد السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس ويفا، نفسه من المنافسة.