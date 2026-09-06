أولمبياكوس يدعم المغربي أيوب الكعبي بعد إصابته البالغة

وجّه نادي أولمبياكوس رسالة دعم إلى مهاجمه المغربي الدولي أيوب الكعبي، بعد إصابة بالغة تعرض لها أمس، السبت، في الدوري اليوناني لكرة القدم.

وتعرّض الكعبي للإصابة إثر احتكاك مع حارس مرمى فولوس، ماريوس سيابانيس، وسط مؤشرات أولية على تعرضه لكسر في الساق، بحسب تقارير صحافية، رغم أن أولمبياكوس لم يؤكد حتى الآن طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها.

وخرج الكعبي «33 عاماً» من أرض الملعب في الدقيقة 45+3 في المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1 في المرحلة الثالثة من الدوري.

وأصدر أولمبياكوس بياناً عبّر فيه عن دعمه للاعب المغربي. قال: في هذه اللحظة الصعبة، تقف عائلة أولمبياكوس بكاملها إلى جانبك بكل قلوبنا».

وأضاف: «لقد ألهمتنا مرات عديدة بقوتك وشغفك وروحك العالية، والآن جاء دورنا لنعيد إليك كل هذه القوة».

وتابع البيان: «سنكون معك في كل خطوة خلال رحلة عودتك حتى نراك مجدداً. ابقَ قوياً لكي تعود إلى المكان الذي تنتمي إليه دائماً. نتمنى لك الشفاء العاجل».

ولم يعلن أولمبياكوس حتى الآن أي تحديث طبي رسمي، ما يعني أن حجم الإصابة ومدة الغياب المتوقعة لا يزالان غير واضحين. وخاض الدولي المغربي خمس مباريات مع النادي في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة واحدة.