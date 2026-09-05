بـ71 مليون يورو.. مبابي يتصدر قائمة أعلى الرواتب في الليغا

في الدوري الإسباني لا تقاس قيمة النجوم بالأهداف والألقاب فقط، بل بالأرقام التي تظهر في كشوف الرواتب أيضاً، ومع انطلاق موسم 2026 / 2027، تكشف قائمة أعلى 10 رواتب في «الليغا» عن هيمنة واضحة لريال مدريد، الذي استحوذ على المراكز الثلاثة الأولى، بينما جاءت أسماء برشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو لتكمل قائمة أصحاب الدخول الأعلى.

وعلى رأس هذه القائمة يقف الفرنسي كيليان مبابي، الذي يحصل على راتب سنوي إجمالي يتجاوز 71 مليون يورو، متفوقاً بفارق هائل على أقرب منافسيه، والمثير أن القائمة لا تعكس فقط قوة النجوم الحالية، وإنما تكشف أيضاً حجم الاستثمار الذي تضخه الأندية الإسبانية للاحتفاظ بأبرز لاعبيها، خصوصاً في ريال مدريد وبرشلونة.

ويحتل البرازيلي رودريغو المركز العاشر بين أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإسباني، بعدما أصبح أحد العناصر المهمة في ريال مدريد منذ وصوله إلى النادي عام 2019، ولكن الإصابة القوية في الركبة أثرت بشدة على موسمه الماضي، وأبعدته عن معظم المباريات، كما حرمته من فرصة المشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، ويصل إجمالي راتبه السنوي 20.84 مليون يورو، والصافي 10 ملايين يورو.

وفي المركز التاسع يظهر الإسباني نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بلباو، الذي كان هدفاً واضحاً لبرشلونة وعدد من كبار الأندية الأوروبية، وللحفاظ على جناحه الشاب، اضطر أتلتيك بلباو إلى منحه عقداً ضخماً، ليصبح واحداً من أصحاب أعلى الرواتب في «الليغا»، رغم أن ناديه لا ينتمي إلى القوة المالية نفسها التي يتمتع بها ريال مدريد وبرشلونة، ويصل إجمالي راتبه السنوي 31.36 مليون يورو، والصافي 10.25 ملايين يورو.

وكان المركز الثامن من نصيب البرتغالي برناردو سيلفا، الذي غادر مانشستر سيتي لخوض تحدٍ جديد بقميص ريال مدريد، وبعد سنوات اعتاد خلالها المنافسة على الألقاب في انجلترا، وجد صانع الألعاب البرتغالي نفسه أمام تحدٍ مختلف في «سانتياغو برنابيو»، خصوصاً مع الضغوط الهائلة المصاحبة للعب مع النادي الملكي، وإجمالي راتبه السنوي 24.17 مليون يورو، والصافي 11.6 مليون يورو.

ومن بوروسيا دورتموند وصل جود بيلينجهام إلى مدريد باعتباره أحد أبرز المواهب الشابة في العالم، لكنه لم يحتج إلى وقت طويل لإثبات أنه أكثر من مجرد موهبة واعدة، واللاعب الإنجليزي تأقلم سريعاً مع متطلبات ريال مدريد، وتحول إلى أحد أبرز نجوم الفريق، كما أصبح عنصراً أساسياً مع منتخب إنجلترا، وإجمالي راتبه السنوي 25 مليون يورو، والصافي 12 مليون يورو.

ولا يقتصر نادي أصحاب الرواتب الكبيرة على المهاجمين وصناع اللعب، إذ يحضر السلوفيني يان أوبلاك بقوة في المركز السادس، ويعد حارس أتلتيكو مدريد أحد أهم لاعبي الفريق خلال السنوات الماضية، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، من بينها الفوز بجائزة «زامورا» أكثر من مرة، وإجمالي راتبه السنوي 26.04 مليون يورو، والصافي 12.5 مليون يورو.

وفي المركز الخامس، يحمل اسماً أصبح من أكثر الأسماء إثارة في كرة القدم العالمية لامين يامال، والنجم الشاب يواصل صعوده الصاروخي مع برشلونة، ويستعد لموسم جديد مزدحم بالمباريات والتحديات، بعدما شهد مستواه تطوراً مستمراً، ورغم صغر سنه، أصبح يامال بالفعل ضمن دائرة اللاعبين أصحاب الرواتب الضخمة في الدوري الإسباني، وإجمالي راتبه السنوي 31.25 مليون يورو، والصافي 15 مليون يورو.

وفي المركز الرابع يأتي رودري، الذي يمثل أحد أبرز أسماء سوق الانتقالات الإسبانية، وأدى التنافس القوي على خدمات اللاعب بين ريال مدريد وبرشلونة إلى رفع قيمته بشكل كبير، قبل أن يصبح واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في «الليغا»، وإجمالي راتبه السنوي 31.25 مليون يورو، والصافي 15 مليون يورو.

ويحتل الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، المركز الثالث، بعدما كان أحد أبرز الوجوه التي شهدتها سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم إلى ريال مدريد وسط توقعات كبيرة، إلا أن الإصابات المتكررة حالت دون ظهوره حتى الآن بكامل إمكانياته المنتظرة، ورغم ذلك، فإن عقده يضعه ضمن أغلى ثلاثة لاعبين أجراً في الدوري الإسباني، وإجمالي راتبه السنوي 31.67 مليون يورو، والصافي 15.2 مليون يورو.

وعلى بعد خطوة واحدة من القمة، يأتي البرازيلي فينيسيوس جونيور، أحد أهم نجوم ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وفي إطار تجديد عقده، يبدو أن اللاعب وافق على راتب أقل مما كان يطمح إليه في البداية، لكنه بات قريباً من الحصول على راتب يوازي ما يحصل عليه مبابي، ومع استمرار تألقه، قد يمتلك فينيسيوس قوة تفاوضية أكبر في المستقبل، وإجمالي راتبه السنوي 50 مليون يورو، والصافي 24 مليون يورو.

أما قمة القائمة فلا تحمل مفاجأة، فهي محجوزة للفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الذي يتربع منفرداً على قمة أعلى الرواتب في الدوري الإسباني، ومنذ وصوله إلى ريال مدريد، ترك مبابي بصمته سريعاً، ورغم عدم انسجامه الكامل مع بعض عناصر الفريق، إلا أنه قدم موسماً لافتاً في 2025 / 2026، توج خلاله بجائزة بيتشيتشي كهداف للدوري الإسباني، إضافة إلى الحذاء الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

ومع منتخب فرنسا، واصل النجم الفرنسي تألقه، بعدما حصل على الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026، ولكن الرقم الأكثر إثارة يبقى راتبه؛ إذ يحصل مبابي على71.67 مليون يورو، والصافي 34.4 مليون يورو، ليتربع بفارق كبير على قمة أغلى لاعبي «الليغا».

وتكشف القائمة بوضوح عن القوة المالية لريال مدريد، الذي يملك خمسة لاعبين ضمن أعلى 10 رواتب في الدوري الإسباني، أبرزهم مبابي وفينيسيوس وترينت وبيلينغهام ورودريغو، وفي المقابل، يظهر برشلونة بثنائيه لامين يامال ورودري، بينما يمثل أتلتيكو مدريد حارسه أوبلاك، ويظهر أتلتيك بلباو عبر نيكو ويليامز، ولكن العنوان الأكبر يبقى في القمة.. ريال مدريد لا يملك فقط أغلى النجوم.. بل يملك أيضاً أغلى كشف رواتب في الليغا.