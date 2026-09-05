محمد صلاح يدفع لاعباً مغموراً إلى الشهرة عالمياً في ساعات

تسبب اسم محمد صلاح في موجة من التفاعلات في الدوري البرتغالي بعد انتقال أحد اللاعبين البلجيكيين إلى نادي كاسا بيا البرتغالي يوم الجمعة بعقد يمتد لأربع سنوات.

وانتقل المهاجم البلجيكي من أصول مغربية إلى نادي كاسا بيا في الدوري البرتغالي الممتاز وأصبح حدثا لافتا لأن اللاعب القادم من نادي لوميل يحمل الاسم نفسه بالتطابق مع النجم المصري محمد صلاح أسطورة نادي ليفربول المنتقل حديثا إلى نادي طرابزون سبور التركي.

وأعلن نادي كاسا بيا رسميا عن انضمام الجناح الأيسر محمد صلاح، البالغ من العمر 22 عاما قادما من نادي لوميل البلجيكي.

وحصد اللاعب المولود عام 2004 في بلجيكا لأسرة مغربية عشرات الآلاف من التفاعلات المعجبة عندما أعلن فريق كاسا بيا انضمامه لصفوفه حتى 30 يونيو 2030 إذ أبدى الكثيرون إعجابهم بالمصادفة بين اسمي أسطورة منتخب مصر واللاعب المغربي ـ البلجيكي.

ويحمل صلاح اسماً لامعاً على الرغم من أنه لاعب يبدو مغموراً في الدوري البلجيكي في المواسم الماضي.

وشارك صلاح الذي تخرج من أكاديمية نادي يونيون سان غيلواز للشباب، في 35 مباراة مع النادي البلجيكي وساهم بشكل مباشر في 10 أهداف حيث سجل ستة منها وصنع 4 أهداف.