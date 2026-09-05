ريال مدريد على القمة .. 9 أندية تتخطى حاجز المليار دولار

لم تعد المعركة بين كبار كرة القدم العالمية تقتصر على حصد البطولات أو خطف الألقاب، فهناك حرب أخرى تدور بعيداً عن الملاعب، ويطلق عليها «حرب المليارات»، ومع إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026، كشفت الأرقام عن حجم الثروات لدى عمالقة اللعبة، بعدما تجاوزت القيمة السوقية لتسعة أندية حاجز المليار دولار.

وفي الوقت الذي فتحت فيه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خزائنها على مصراعيها، وخاض ريال مدريد وبرشلونة سباقاً جديداً لإعادة بناء قوتهما، واستثمر كبار إيطاليا وألمانيا وفرنسا في تعزيز صفوفهم، جاء التقييم النهائي ليكشف عن قائمة تضم 10 أندية فقط تملك أغلى تشكيلات اللاعبين في العالم.

وبحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، تصدر ريال مدريد المشهد بقيمة سوقية بلغت 1.70 مليار دولار، متقدماً بفارق بسيط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بقيمة 1.66 مليار دولار، بينما تجاوزت القيمة السوقية لتشكيلة كل من باريس سان جيرمان وأرسنال وبرشلونة حاجز 1.47 مليار دولار.

مثلث الرعب

حين يتعلق الأمر بالثروة الكروية، لا يحتاج ريال مدريد إلى كثير من المقدمات، فالنادي الملكي يتصدر قائمة أغلى فرق العالم، بقيمة تصل إلى 1.70 مليار دولار، مستفيداً من وجود مجموعة استثنائية من النجوم، يتقدمهم الثلاثي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، وتبلغ القيمة السوقية لهذا الثلاثي وحده نحو 581 مليون دولار، في رقم يكشف حجم القوة الاقتصادية والفنية التي يمتلكها ريال مدريد.

ولم يكتفِ النادي الملكي بما لديه، بل واصل خلال الصيف تعزيز قائمته بعدد من الإضافات، من بينها يان ديوماندي ومارك كوكوريلا، إلى جانب أسماء أخرى مثل إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريز وبرناردو سيلفا، لتزداد قيمة الفريق ويزداد معه طموحه في السيطرة على أوروبا.

فارق القمة

لم يكن مانشستر سيتي بعيداً عن ريال مدريد، إذ جاء في المركز الثاني بقيمة بلغت 1.66 مليار دولار، بفارق نحو 40 مليون دولار فقط عن النادي الملكي، وارتفعت قيمة قائمة الفريق الإنجليزي بعد صفقات الصيف، وفي مقدمتها إنزو فرنانديز وإليوت أندرسون وأيوب بوعادي، الذين تصل قيمتهم السوقية مجتمعة إلى 337 مليون دولار، وكما أن السيتي منافس دائم على أكبر الألقاب، فإنه ينافس أيضاً على لقب صاحب أغلى فريق في العالم.

المجد الأوروبي

في المركز الثالث، جاء باريس سان جيرمان بقيمة بلغت 1.58 مليار دولار، مستفيداً من الارتفاع المتواصل في قيمة لاعبيه بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، ويمتلك الفريق الفرنسي مجموعة من الأسماء التي تتجاوز القيمة السوقية لكل منها 116 مليون دولار، وهم جواو نيفيس وفيتينيا وعثمان ديمبيلي وديزيريه دويه وخفيتشا كفاراتسخيليا، والنجاح الأوروبي لم يعد يمنح باريس سان جيرمان الكؤوس فقط، بل يرفع أيضاً قيمة ثروته البشرية.

مشروع أرتيتا

واصل أرسنال صعوده اللافت ليحتل المركز الرابع بقيمة 1.55 مليار دولار، متقدماً على عدد من الأندية التي اعتادت احتلال هذه المواقع، وساهم العمل الذي قام به ميكيل أرتيتا في رفع القيمة السوقية لنجوم الفريق، بينما عززت صفقات مثل برونو غيماريش وإزري كونسا قوة القائمة، وأرسنال، الذي أصبح رقماً صعباً في المنافسة الإنجليزية، بات الآن رقماً ضخماً أيضاً في سوق اللاعبين.

أغلى جوهرة

في المركز الخامس، حل برشلونة بقيمة إجمالية بلغت 1.47 مليار دولار، لكنه يمتلك ورقة تجعل رقمه أكثر إثارة، فالنادي الكتالوني يضم لامين يامال، الذي تبلغ قيمته السوقية 255.6 مليون دولار، ليكون أغلى لاعب في العالم وفق البيانات الواردة في التصنيف، وإلى جانب يامال، يمتلك برشلونة أسماء أخرى ذات قيمة مرتفعة، مثل رافينيا وبيدري وباو كوبارسي، ما يجعل النادي الكتالوني صاحب واحدة من أكثر القوائم قيمة في كرة القدم العالمية.

الذهب الكروي

جاء تشيلسي في المركز السادس بقيمة 1.26 مليار دولار، بعدما واصل النادي اللندني سياسة الإنفاق الكبير على اللاعبين، ورغم أن قيمة التشكيلة الباهظة لم تنعكس دائماً على النتائج داخل الملعب بالشكل المتوقع، فإن القيمة الفردية للاعبي تشيلسي لا تزال تضع الفريق ضمن نخبة الأندية العالمية.

واحتل بايرن ميونخ المركز السابع بقيمة 1.21 مليار دولار، ليكون النادي الألماني الوحيد في المراكز العشرة الأولى، ويبرز مايكل أوليس كواحد من أهم أصول الفريق، إذ تبلغ قيمته السوقية نحو **197.5 مليون دولار.

وحل ليفربول في المركز الثامن بقيمة 1.20 مليار دولار، بفارق ضئيل عن بايرن ميونخ، وساهم التعاقد مع برادلي باركولا في أواخر الميركاتو في تعزيز القيمة السوقية لقائمة "الريدز"، ليحافظ النادي على موقعه بين أغلى أندية العالم.

نادي المليار

بعد إعادة هيكلة خط وسطه وتعزيز قائمته، احتل مانشستر يونايتد المركز التاسع بقيمة 1.08 مليار دولار، ورغم ابتعاده عن صدارة القائمة، فإن مجرد تخطي حاجز المليار يؤكد استمرار القوة الاقتصادية للنادي الإنجليزي، الذي يبقى واحداً من أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية.

وفي المركز العاشر، جاء توتنهام هوتسبير بقيمة بلغت 941.6 مليون دولار، ليكون النادي الوحيد في القائمة الذي لم يصل إلى حاجز المليار، وكان توتنهام أحد أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية، وأسهم إنفاقه الباذخ في دفعه إلى قائمة العشرة الكبار.

بورصة الميركاتو

تكشف القائمة أن كرة القدم الحديثة أصبحت سوقاً مفتوحة لا تتوقف فيها المنافسة عند المستطيل الأخضر، فكل لاعب موهوب بات أشبه بسهم قابل للارتفاع، وكل صفقة ناجحة يمكن أن تتحول إلى استثمار طويل الأمد، وفي نهاية السباق، بقي ريال مدريد على قمة هرم القيمة السوقية، لكن الفارق مع مانشستر سيتي لا يتجاوز 40 مليوناً، بينما يضغط باريس سان جيرمان وأرسنال وبرشلونة بقوة.

أما توتنهام، فيقف على بعد أقل من 60 مليون دولار من دخول نادي المليار، ويبدو أن السؤال لم يعد فقط.. من يملك أفضل فريق؟ بل من يملك أغلى فريق في العالم؟.