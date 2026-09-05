تجديد العقود ينسي «سان جيرمان» ألم السقوط أمام موناكو

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تمديد عقد مدربه لويس إنريكي حتى 30 يونيو 2030 ليستمر المدرب الإسباني في تجربته الملهمة مع الفريق والتي حصد فيها العديد من النجاحات.

وبعد تجديد عقده سابقاً حتى يونيو 2027 أعلن سان جيرمان رسميا عن إضافة 3 سنوات أخرى لعقد مدربه الأسطوري.

وأعلن سان جيرمان في بيان رسمي عن تمديد عقد لويس إنريكي حتى عام 2030.

وتولى لويس إنريكي تدريب الفريق الباريسي في موسم 2023 ـ 2024 وبدأ مشواره بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر المحلي وفي الموسم التالي قاد سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدوري والكأس وكأس السوبر محليا.

وفي 2025 ـ 2026، فاز سان جيرمان تحت قيادة إنريكي بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ليواصل مسيرته التاريخية مع النادي.

وإلى جانب إنريكي تم تمديد عقود كل من لوكاس بيرالدو، سيني مايولو، جواو نيفيز، ويليان باتشو حتى عام 2031، وفابيان روبيز حتى عام 2028.

وكان سان جيرمان قد تلقى الخسارة الأولى في الدوري يوم الجمعة ، بعد أن تمكن موناكو من تحقيق الفوز على ملعب الفريق الباريسي بنتيجة 2-1 ليتجمد رصيد الفريق الباريسي عند نقطتين فقط في المركز الثاني عشر حيث تعادل في الجولتين الماضيتين مع رين وليل في حين ارتفع رصيد موناكو إلى 9 نقاط في الصدارة.