«قدم على الخط» تشعل حرب ريال مدريد والتحكيم من جديد (فيديو)

أشعلت ضربة جزاء أهدرها كيليان مبابي الحرب مجدداً بين ريال مدريد والتحكيم الإسباني ، فقد شنت قناة ريال مدريد هجوماً على الحكم أليخاندرو هيرنانديز، الذي أدار مباراة الفريق أمام ريال بيتيس.

وتلقى ريال مدريد أول هزيمة في الدوري الإسباني بعد ثلاثة انتصارات متتالية وجاءت أمام ريال بيتيس (1-0) في الجولة الرابعة.

وسنحت فرصة ذهبية لريال مدريد من أجل تسجيل هدف التعادل بعدما تحصل الفريق على ضربة جزاء في الدقيقة 92، ولكن أهدرها كيليان مبابي بعدما تصدى لها حارس بيتيس.

ورغم ذلك طالب ريال مدريد بإعادة ضربة الجزاء بداع دخول لاعب ريال بيتيس مارك بارترا، منطقة الجزاء قبل تنفيذ مبابي للركلة وهو ما رفضه الحكم بعد التشاور مع تقنية الفيديو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن قناة ريال مدريد سلطت الضوء على أخطاء التحكيم في مباراة الجمعة ضد ريال بيتيس حيث أصرت على أن قدم بارترا كانت تلامس خط منطقة الجزاء لحظة تنفيذ الركلة كما أنه دخل بعد ذلك إلى داخل المنطقة مما أثر مباشرة على مجريات اللعبة على حد زعمها.

وأشارت القناة إلى أن هيكتور بيليرين لاعب بيتيس بدا أن إحدى قدميه تلامس خط منطقة الجزاء كذلك.

ووجهت القناة انتقادات لاذعة لأداء التحكيم ووصفت أداء الحكم أليخاندرو هيرنانديز بعدم الاتساق وأعربت عن استغرابها كونه حكما لا يعرف القوانين الخاصة بمهنته.

وأفادت القناة: "لو حدث ذلك مع برشلونة لتمت إعادة ضربة الجزاء ولكن كان هدف كارلوس إسبي سجل لصالح برشلونة لما تم إلغائه على الأرجح".

وترى القناة أن مسألة عدم إعادة ضربة الجزاء جاءت بسبب السهو أو عدم الكفاءة، ورغم أن الحكم أصر على أن مارك بارترا لم يلمس خط منطقة الجزاء فإن قناة النادي جادلت بأنه حتى لو لم يحدث ذلك فقد استخدم الأرضية من أجل الانطلاق مما يعني تدخله في اللعبة كذلك.

وانتقدت القناة - حسب روسيا اليوم - أيضا حكم تقنية الفيديو لعدم قيامه بتنبيه هيرنانديز بضرورة إعادة ضربة الجزاء حسب بروتوكول تقنية الفيديو وأصرت في النهاية: "كان ينبغي إعادة ضربة الجزاء".