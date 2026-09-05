نيمار يهاجم مسؤول ملعب سانتوس بعد «مباراة ضد الحفر»

شن البرازيلي نيمار جونيور، لاعب سانتوس، هجوماً على مسؤول صيانة في ملعب سانتوس بعد التعادل مع بالميراس وتوديع كأس البرازيل.

وتعادل سانتوس مع بالميراس ليتعرض للإقصاء من كأس البرازيل من ربع النهائي بعدما خسر ذهاباً 3-0.

وأصيب نيمار في المباراة، ومن المقرر خضوعه لفحص طبي، حيث شعر بانزعاج شديد وبدأ جلسات العلاج الطبيعي مباشرةً بعدها.

وهاجم نيمار مسؤول صيانة ملعب سانتوس، وكتب عبر خاصية «القصص القصيرة» بحسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»: «بالأمس كانت أسوأ أرضية شهدها ملعب فيلا على الإطلاق، مليئة بالحفر، أمر لا يصدق».

وأضاف: «بالإضافة إلى اللعب ضد المنافس، كان علينا أن نلعب ضد أرضية الملعب أيضاً وفوق ذلك علينا بذل مجهود أكبر عند التسارع والتباطؤ أثناء الركض بسبب عدم استواء الملعب».

واختتم: «ليس من قبيل الصدفة أن يشعر 3 لاعبين بمشكلات منذ الشوط الأول، برافو عليكم عمل رائع بحق».

ويعاني سانتوس أيضاً في الدوري البرازيلي هذا الموسم، إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 29 نقطة من 24 مباراة، بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط مع تبقي 14 مباراة على نهاية الموسم.