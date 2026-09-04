لاعب يكرر كلمة واحدة 85 مرة في مؤتمر تقديمه مع ناديه الجديد (فيديو)

تحول مؤتمر تقديم الإسباني أداما تراوري مع فريقه الجديد ديبورتيفو لاكورونيا إلى لقطة طريفة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كرر اللاعب كلمة واحدة بعينها عشرات المرات.

ورصد البرنامج الإسباني الشهير «إل تشيرينغيتو» تكرار تراوري لكلمة «Básicamente» والتي تعني بالعربية «بشكل أساسي»، حيث نطقها اللاعب 85 مرة خلال مؤتمر لم تتجاوز مدته 13 دقيقة.

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج عبر منصة «إكس» مقطع فيديو يوثق لقطات التكرار وسط دهشة وضحك المذيعين والضيوف داخل الاستوديو، معلقاً: «85 مرة في 13 دقيقة! أداما تراوري وكلمته الشهيرة يدخلان تاريخ أكثر المؤتمرات الصحفية انتشاراً».

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً وسخرية طريفة من المتابعين بمختلف اللغات، حيث علق أحدهم مازحاً: «هذا الرقم القياسي يستحق الدخول فوراً إلى موسوعة غينيس».

فيما أبدى معلق آخر سخرية طريفة بقوله «يشرح أداما تراوري بشكل أساسي كيف وقع مع ديبورتيفو لاكورونيا».

وتأتي هذه الانطلاقة الطريفة للجناح الإسباني البالغ من العمر 30 عاماً بعد موسم صعب مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، حيث عانى من إصابة في أوتار الركبة وفشل في تسجيل أي هدف خلال 9 مشاركات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينتهي المشوار بهبوط الفريق وتفضيل اللاعب الانتقال لخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني.