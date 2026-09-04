برشلونة يحافظ على حمزة عبدالكريم بعشرة أضعاف الشرط الجزائي

تصدر المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم غلاف صحيفة «سبورت» الإسبانية، بعد تحرك جديد من نادي برشلونة لتأمين مستقبل اللاعب والحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق الكتالوني.

وبحسب الصحيفة، يعتزم برشلونة رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد عبد الكريم من 15 مليون يورو إلى 150 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى تحصين اللاعب أمام اهتمام الأندية الأوروبية وإغلاق الباب أمام أي محاولة لضمه.

وتعمل إدارة النادي، بالتعاون مع وكيل اللاعب، على إعداد عقد جديد يمتد لسنوات، في ظل الثقة المتزايدة بقدرات المهاجم المصري وتطوره منذ انضمامه إلى برشلونة.

وعلى المستوى الفني، يتابع المدرب الألماني هانز فليك تطور عبدالكريم عن قرب، مع الحرص على إدارة مشاركاته في التدريبات والمباريات بصورة تدريجية، بما يساعده على التأقلم مع أجواء الفريق الأول وتجنب تعرضه لضغوط مبكرة.

ويأتي هذا التحرك ليعكس المكانة التي بات يحظى بها عبدالكريم داخل مشروع برشلونة، في ظل رغبة النادي في الاحتفاظ بأحد أبرز المواهب الشابة التي يعول عليها مستقبلاً.