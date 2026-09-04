بعد اعتزال ميسي.. منتخب الأرجنتين يلغي الجولة الآسيوية

يبدو أن قرار ليونيل ميسي اعتزال اللعب الدولي لم يقتصر تأثيره على مستقبل المنتخب الأرجنتيني داخل الملعب، بل امتد أيضاً إلى خططه خارج المستطيل الأخضر.

وقرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلغاء الجولة الآسيوية التي كانت مقررة خلال فترة التوقف الدولي بين 21 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلة، فبدلاً من السفر إلى آسيا، تتجه الأرجنتين إلى خوض ثلاث مباريات ودية على أرضها، في إطار استعدادات المدرب ليونيل سكالوني لبدء مرحلة جديدة من دون قائده التاريخي.

ووفقاً لشبكة ESPN الأرجنتينية، يعمل الاتحاد المحلي على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المباريات، حيث من المنتظر أن تقام المواجهة الأولى على ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس، أمام منتخب من أمريكا الجنوبية أو منطقة الكونكاكاف.

أما المباراتان الأخريان، فمن المرجح أن تستضيفهما مدن أخرى خارج العاصمة، مع بروز قرطبة وروزاريو كأبرز المرشحين لاستقبال المنتخب الأرجنتيني.

وكشف الصحفي دييغو مونرويج، عبر برنامج SportsCenter، أن هناك احتمالاً يصل إلى 90 % لخوض الأرجنتين مباريات فترة التوقف كاملة على أرضها، بعد انهيار ترتيبات الجولة الخارجية.

وكانت الأرجنتين تقترب من تنظيم جولة في آسيا، حتى إن مواجهة أمام الصين كانت تعد شبه محسومة، قبل أن يؤدي قرار ميسي بوضع حد لمسيرته الدولية إلى إعادة النظر في الخطة بالكامل.

ومن شأن المباريات الثلاث أن تمنح سكالوني فرصة مهمة لإعادة ترتيب أوراق المنتخب واختبار عناصر جديدة، بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي كأس العالم الأخير.

وتنتظر المنتخب الأرجنتيني نافذة دولية أخرى خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، ما يمنح الجهاز الفني مساحة إضافية لبناء فريق قادر على مواصلة المنافسة في السنوات المقبلة، في ظل غياب ميسي عن المشهد الدولي.