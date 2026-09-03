أندية كرة القدم العالمية تنفق 9.89 مليارات دولار في فترة انتقالات قياسية

أنفقت أندية كرة القدم أكثر من 9.89 مليارات دولار على رسوم الانتقالات الدولية للرجال هذا الصيف، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق لفترة انتقالات منتصف العام، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». ووفقاً لأحدث تقرير للفيفا عن الانتقالات الدولية، فقد أُنجزت أكثر من 12500 ألف صفقة انتقال حول العالم، وهو رقم قياسي أيضاً، مقابل 11863 ألف صفقة في العام الماضي.

وهيمنت الأندية الإنجليزية مجدداً على سوق الإنفاق، حيث استثمرت أكثر من 3.02 مليارات دولار في رسوم انتقال اللاعبين الأجانب. ويُعد هذا المبلغ أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجله الدوري الإنجليزي الممتاز والبالغ 4.7 مليارات دولار والذي ذكرته وسائل الإعلام المحلية، والذي يشمل أيضاً صفقات انتقال اللاعبين بين الأندية الإنجليزية.

واحتلت الأندية الإيطالية المرتبة الثانية بـ 1.1 مليار دولار، تلتها الإسبانية «940 مليون دولار»، ثم الألمانية «904 ملايين دولار»، وأخيراً الفرنسية «641 مليون دولار».

وحققت الأندية الفرنسية أعلى إيرادات من الانتقالات، حيث بلغت 1.7 مليار دولار، في حين جمعت الأندية الإنجليزية 1.43 مليار دولار، متقدمة على ألمانيا «1.02 مليار دولار»، وإسبانيا «773 مليون دولار»، والبرتغال «642 مليون دولار».

وأفاد «فيفا» أن كأس العالم 2026 كان له أثر كبير في سوق الانتقالات، حيث بلغت قيمة انتقالات اللاعبين المشاركين في البطولة أكثر من 3.3 مليارات دولار. وانتقل 267 لاعباً من 47 جنسية مختلفة بين يونيو وسبتمبر.

كما سجلت كرة القدم النسائية أرقاماً قياسية جديدة في كل من الإنفاق على الانتقالات ونشاطها. وأفاد فيفا بتسجيل 1406 صفقات انتقال دولية في كرة القدم النسائية الاحترافية، بزيادة قدرها 19.2% عن الرقم القياسي السابق. وتضاعف الإنفاق على رسوم الانتقالات الدولية أكثر من مرتين مقارنة بفترة الانتقالات المماثلة في عام 2025، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 28.6 مليون دولار.

وتصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الأندية النسائية من حيث الإنفاق على الانتقالات بـ 8 ملايين دولار، متقدمة على إسبانيا «6.6 ملايين دولار»، وألمانيا «4.9 ملايين دولار»، والولايات المتحدة «2.9 مليون دولار»، وإيطاليا «2.1 مليون دولار». وحصلت الأندية السويدية على أعلى قيمة لرسوم الانتقالات بواقع 4.2 ملايين دولار، متقدمة بفارق طفيف على الأندية الإنجليزية «4 ملايين دولار»، في حين حصلت أندية فرنسا وألمانيا على 3.6 ملايين دولار لكل منهما.