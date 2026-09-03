«ليل» محمد صلاح.. مولود ذكر جديد للنجم المصري

كشف أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، عن نبأ سعيد يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقب مباراة فريقه طرابزون سبور أمام أميد سبور في الدوري التركي، ليحظى النبأ باهتمام واسع، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح داخل مصر وخارجها، بعدما أعلن أن اللاعب رُزق بمولود ذكر جديد أطلق عليه اسم «ليل»، بعدما كتبت رباب صلاح شقيقة النجم المصري عبر صفحتها الموثقة على فيسبوك: «حبيب قلب عمتو نور الدنيا»، وكشفت عن اسم ابن شقيقها وهو «ليل محمد صلاح». لينضم إلى أسرة «مو صلاح»، الذي لديه ابنتان، مكة وكيان، من زوجته ماجي، التي تزوجها عام 2013، وحرص أرطغرل دوغان، على تقديم التهاني الرسمية للطفل الجديد ولأسرة قائد «الفراعنة» متمنياً لهم الصحة والسعادة.

ويأتي خبر ميلاد مولود محمد صلاح في الوقت الذي يعيش فيه النجم المصري مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، عقب انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، في صفقة حظيت باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ويُعد محمد صلاح من أبرز نجوم كرة القدم المصرية والعربية، وسبق له أن خاض تجارب احترافية في عدة أندية أوروبية، قبل أن يصبح أحد أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية.

ويواصل صلاح في الوقت نفسه استعداداته مع فريقه الجديد طرابزون سبور، بعدما أصبحت صفقة انتقاله إلى النادي التركي واحدة من أبرز الأحداث الكروية التي شهدها سوق الانتقالات، نظراً لقيمة اللاعب ومكانته الكبيرة على المستويين المصري والعالمي.