طرابزون سبور التركي يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

أقال طرابزون سبور التركي مدربه فاتح تكه بسبب سوء النتائج، وذلك بعد أقل من شهر على وصول النجم المصري محمد صلاح إلى النادي بعقد يمتد لموسمين.

وكتب النادي في موقعه الرسمي: «قررنا بالتراضي مع فاتح تيكه إنهاء العلاقة التعاقدية، بما يتوافق مع مصالح طرابزون سبور وأهدافه المستقبلية».

وأشرف تكه على طرابزون في الأشهر الـ18 الأخيرة وقاده إلى لقب كأس تركيا، لكن الفريق مني بالخسارة أمام أميد سبور 1-2 في المرحلة الثالثة من الدوري.

وكان قد تعرض لخسارة موجعة أمام فيرينستفاروش المجري 0-4 في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بمشاركة صلاح القادم من ليفربول الإنجليزي.

وكان تكه تقدم باستقالته إثر الهزيمة أمام فيرينتسفاروش الأسبوع الماضي، لكن الإدارة رفضت قبولها آنذاك، فيما أوضح تكه لاحقاً أن قراره جاء بمبادرة شخصية منه وتحت تأثير الانفعال العاطفي الذي عاشه عقب المباراة.

وقاد تكه «48 عاماً» الفريق العنابي والأزرق في 62 مباراة، حقق خلالها 35 فوزاً و14 تعادلاً و13 هزيمة، وحل ثالثاً الموسم الماضي في الدوري.

ولم ينجح طرابزون سبور في تحقيق البداية التي كان يأملها في موسم 2027. استهل مشواره بالتعادل خارج أرضه مع قاسم باشا 1-1 في الجولة الأولى من الدوري، ثم فاز على باشاك شهير 2-1 على ملعبه في الثانية.

وفي الجولة الثالثة خسر خارج أرضه أمام أميد سبور 1-2، في مباراة سجل فيها صلاح «34 عاماً»، لينهي أول ثلاث جولات برصيد 4 نقاط.