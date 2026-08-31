10 رسائل من الدوري الإنجليزي





شهدت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من المؤشرات اللافتة، بين فرق بدأت الموسم بقوة وأخرى كشفت مبكراً عن مشكلات تحتاج إلى حلول عاجلة قبل إغلاق سوق الانتقالات، حيث كشفت بداية الموسم مبكراً عن 10 رسائل ترسم معادلة الدوري الإنجليزي الجديدة، وهي أن الإنفاق لا يضمن النجاح، والاستحواذ ليس شرطاً للفوز، والمدرب القادر على قراءة المباراة قد يصنع الفارق أكثر من أي صفقة جديدة.

ويتصدر مانشستر سيتي وهال سيتي وتشيلسي جدول الترتيب مع نهاية الجولة الثانية برصيد 6 نقاط لكل فريق، فيما يأتي برينتفورد رابعاً بـ4 نقاط، يليه نيوكاسل وإيفرتون وليدز، وفي المقابل، يقبع كريستال بالاس وتوتنغهام في المركزين التاسع عشر والعشرين دون نقاط، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.

1

واصل الحارس البلجيكي سين لامينز إثبات أهميته لمانشستر يونايتد، بعدما أنقذ فريقه من فرص خطيرة أمام إيبسويتش، وأسهم في الحفاظ على تماسكه خلال فترات الضغط، كما أظهر دقة في التمرير وقدرة على بدء الهجمات، ليقدم نفسه كعنصر يمنح دفاع يونايتد المرهق مزيداً من الطمأنينة.

2

رغم اقتراب ليفربول من إتمام صفقة برادلي باركولا مقابل 123 مليون جنيه إسترليني، فإن الفريق لا يزال بحاجة إلى تدعيمات في مراكز الجناح الأيمن والظهير الأيمن وخط الوسط، وجاء التعادل 2-2 مع نوتنغهام فورست ليؤكد أن مشاكل التشكيلة لم تحل بالكامل قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

3

يبدو أن تشابي ألونسو لا يعتبر السيطرة على الكرة أولوية مطلقة، إذ اكتفى تشيلسي بـ38.1% من الاستحواذ أمام فولهام و25% أمام برايتون، رغم تحقيقه الفوز في المباراتين، والمدرب الإسباني يؤكد أن الأرقام يجب أن تُقرأ في سياق المباراة، وأن فريقه لا يعتمد استراتيجية ثابتة للاستحواذ.

4

قرار إيفرتون عدم بيع هاريسون أرمسترونغ لنوتنغهام فورست خفف التوتر مؤقتاً، لكنه كشف خلافات داخل النادي، وديفيد مويس أكد حاجة فريقه إلى تدعيمات، فيما ترفض جماهير إيفرتون فكرة بيع لاعب محلي بدافع تحقيق الربح فقط.

5

حقق نيوكاسل فوزاً مهماً على توتنهام 2-0، بفضل تألق لاعبين لم يحظوا بالتقدير الكافي الموسم الماضي، وقدم يوان ويسا، وأنتوني إيلانغا، وجو ويلوك ونيك وولتميد مستويات مميزة، فيما أثبت المدرب ماتياس جايسل قدرته على استخراج أفضل ما لدى لاعبيه، وسط انسجام واضح مع جماهير النادي.

6

حقق هال سيتي فوزه الثاني على التوالي وحافظ على نظافة شباكه، رغم تفوق منافسيه في الاستحواذ والتمرير، وأمام كوفنتري، مرر هال 182 مرة مقابل 501 لمنافسه، لكنه اعتمد على الهجمات المرتدة ونجح ليام ميلار في تسجيل هدف الفوز، وفلسفة الفريق واضحة: «ليس المهم امتلاك الكرة، بل معرفة كيفية استخدامها».

7

يواجه كريستال بالاس أسبوعاً حاسماً بعد خسارته أمام مانشستر سيتي 1-4، في ظل غياب دانييل مونيوز وإسماعيلا سار وجان فيليب ماتيتا، مع إصابة الأخير واحتمال رحيل سار إلى غلطة سراي، ومع خسارة الفريق أول مباراتين تحت قيادة بيير ساج، تبدو الحاجة إلى تدعيمات عاجلة واضحة.

8

واصل ليدز بدايته القوية بالتعادل 1-1 مع برينتفورد، بعدما أظهر دانييل فاركي مرونة تكتيكية جديدة، وبدأ بخمسة مدافعين قبل أن يتحول إلى أربعة في الشوط الثاني، ليعود فريقه للمباراة ويسجل دومينيك كالفيرت-لوين هدف التعادل، والبداية تؤكد أن ليدز يملك مدرباً قادراً على التعامل مع التحديات.

9

واصل نوردي موكيلي تأكيد قيمته مع سندرلاند، بعدما لعب دوراً بارزاً في الفوز على فولهام 1-0، وأنقذ فريقه من هدفين محققين، واللاعب الذي كلف النادي 12 مليون جنيه إسترليني فقط من باريس سان جيرمان يبدو أحد أفضل الصفقات الرابحة في الدوري خلال الفترة الأخيرة.

10

لفت ليف ديفيس الأنظار مع إيبسويتش بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أثبت قدرته الدفاعية والهجومية، وسجل هدفاً في شباك مانشستر يونايتد، ومع نقص الخيارات الإنجليزية في مركز الظهير الأيسر، قد يصبح ديفيس اسماً مهماً في حسابات توماس توخيل إذا حافظ على مستواه الحالي.