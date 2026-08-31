رونالدو خلف الأبواب المغلقة.. طبيعي خارج الملعب و«وحش» في المباريات

بعيداً عن صخب الملاعب، وعدسات الكاميرات، والأرقام القياسية التي صنعت أسطورته، يبدو أن كريستيانو رونالدو يخفي وجهاً آخر لا يظهر كثيراً أمام الجماهير، فالنجم البرتغالي الذي اعتاد العالم رؤيته شديد التركيز، لا يرضى إلا بالمنافسة والانتصار، ويعيش كرة القدم بأقصى درجات الحماس، يختلف تماماً عندما يغادر أرض الملعب ويعود إلى غرفة الملابس، وفق شهادة أحد زملائه السابقين الذين عايشوه عن قرب.

كشف المدافع الإسباني السابق ألفارو غونزاليس، خلال ظهوره في بث مباراة راسينغ وإلتشي عبر «راديو ماركا»، عن تفاصيل تجربته في مشاركة غرفة الملابس مع رونالدو، مؤكداً أن الصورة التي يراها الجمهور للنجم البرتغالي داخل الملعب تختلف بصورة كبيرة عن شخصيته في الحياة اليومية.

وقال غونزاليس، الذي التقى رونالدو خلال فترة وجوده في السعودية: «بصراحة، وبعد التأكد من ذلك مع زملاء آخرين لعبنا معهم، فهو ظاهرة حقيقية في غرفة الملابس»، وبحسب المدافع الإسباني، فإن شخصية رونالدو تتبدل بصورة لافتة بمجرد أن يخطو إلى أرض الملعب.

وأوضح غونزاليس: «بمجرد أن ينتقل من غرفة الملابس إلى أرض الملعب، يتغير تماماً، ويتحول النجم البرتغالي إلى لاعب مختلف عندما تبدأ المنافسة، إذ يتحول إلى وحش تنافسي»، وذلك في إشارة إلى العقلية التي جعلته واحداً من أكثر اللاعبين نجاحاً في تاريخ كرة القدم.

وخارج الملعب، يبدو رونالدو ودوداً وقريباً من زملائه، لكن بمجرد بدء المنافسة، تتقدم رغبته في الفوز إلى الواجهة، ولا يبدو مستعداً للتنازل عن أي تفصيل يمكن أن يمنحه أفضلية، ورسم غونزاليس صورة مختلفة تماماً عن تلك الشخصية التي تظهر خلال المباريات، قال: «داخل غرفة الملابس، هو شخص طبيعي للغاية، ودود، ويساعدك».

ولم يكتفِ اللاعب السابق بهذا الوصف، بل استعاد موقفاً من الفترة التي قضاها مع رونالدو، مشيراً إلى أن النجم البرتغالي كان له دور مهم في مساعدة زملائه، خصوصاً خلال العام الذي التقى فيه اللاعبان، وأوضح: «لقد ساعدنا بشكل كبير عند وصوله بسبب بعض الأمور التي كانت تحدث خلال ذلك العام، وقد ساعدنا في كل شيء».

وتكشف هذه الشهادة جانباً إنسانياً من شخصية رونالدو، بعيداً عن صورته المعتادة كنجم عالمي يعيش تحت ضغط المنافسة المستمرة، إذ رغم الشهرة الهائلة التي تحيط برونالدو، فإن غونزاليس يرى أن التعامل معه داخل غرفة الملابس لا يحمل ذلك القدر من التعقيد الذي قد يتوقعه البعض.

والنجم الذي تتصدر أخباره وسائل الإعلام حول العالم، ويملك مسيرة حافلة بالبطولات والجوائز والأرقام القياسية، يتعامل بحسب شهادة زميله السابق بصورة طبيعية مع اللاعبين من حوله، ويقدم المساعدة عندما يحتاجون إليها، وقال غونزاليس إن اكتشاف هذه الشخصية عن قرب كان تجربة مختلفة تماماً، مضيفاً: «عندما تختبر ذلك بنفسك، يكون الأمر أجمل بكثير».

ولم تتوقف شهادة غونزاليس عند رونالدو، إذ تحدث أيضاً عن تجربته مع لاعبين ينتميان إلى قائمة أساطير كرة القدم، هما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بقوله: «هو وميسي، سيخلدان في تاريخ الرياضة، وتحديداً تاريخ كرة القدم»، ويحمل حديث غونزاليس أهمية خاصة، لأنه لا يتحدث عن رونالدو من موقع المشجع أو المتابع، وإنما من تجربة مباشرة داخل غرفة الملابس، حيث يمكن للاعب أن يرى الشخصية الحقيقية للنجم بعيداً عن المؤتمرات الصحفية والمقابلات التلفزيونية والمباريات.

وخلال الحوار، انتقل الحديث إلى الجانب التنافسي في شخصية رونالدو، وتحديداً ما إذا كان زملاؤه يستطيعون الدخول معه في أجواء المنافسة والمزاح خلال التدريبات، وعندما سُئل غونزاليس عما إذا كان يجرؤ على استفزاز كريستيانو، جاءت إجابته سريعة وواضحة: «دائماً»، لكن المنافسة، وفق روايته، لم تكن تتحول إلى خلافات حقيقية، بل كانت جزءاً من أجواء غرفة الملابس والتدريبات.

وقال ضاحكاً: «النظرات الحادة، وبعد ذلك كنا نذهب إلى الجاكوزي، ونضحك قليلاً ونتبادل بعض الدعابات، وينتهي كل شيء»، وتعكس هذه القصة طبيعة العلاقة بين اللاعبين، فحتى عندما تشتد المنافسة داخل التدريب، فإن الأمر يبقى في إطار الروح الرياضية والمزاح بين زملاء الفريق.

ويرى غونزاليس أن التنافس في التدريبات لم يكن مجرد سلوك عابر بالنسبة إلى رونالدو، بل يمثل جزءاً أساسياً من شخصيته الكروية، وأوضح أن النجم البرتغالي: «يحب أن نكون متنافسين في التدريبات، وهو أمر يبدو منطقياً بالنسبة للاعب بنى جزءاً كبيراً من مسيرته على الانضباط والعمل الشاق والسعي الدائم لتحسين مستواه».

وحتى بعد انتقاله إلى بيئة كروية مختلفة عن أوروبا، ظل رونالدو بحسب غونزاليس، حريصاً على الحفاظ على المعايير المرتفعة نفسها، مشيراً أيضاً إلى أن رونالدو كان يدرك ضرورة الاستمرار في العمل والمثابرة، رغم انتقاله إلى نمط كرة قدم مختلف عن الذي اعتاد عليه خلال سنواته الطويلة في أوروبا، وأوضح أن النجم البرتغالي كان يرى أن عليه الاستمرار هنا والمثابرة لأننا يجب أن نواصل.

والهدف الذي كان واضحاً في ذهن رونالدو، وفق شهادة زميله السابق، هو الوصول إلى إنجاز تاريخي جديد يتمثل في تسجيل 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية، وهكذا، تبدو الصورة أكثر وضوحاً: كريستيانو رونالدو الذي يظهر للجماهير كآلة لا تتوقف عن تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام، يبدو داخل غرفة الملابس شخصاً أكثر هدوءاً وطبيعية، يساعد زملاءه ويمزح معهم، قبل أن يتحول مع بداية المنافسة إلى شخصية مختلفة تماماً.

وتقدم شهادة ألفارو غونزاليس رواية مثيرة عن الفارق بين رونالدو داخل الملعب وخارجه، ففي غرفة الملابس، هو بحسب زميله السابق شخص طبيعي، ودود ومساعد للآخرين، أما عندما تبدأ المنافسة، فتظهر شخصية أخرى لا تعرف سوى التحدي والرغبة في الفوز، وبين هذين الوجهين، يواصل رونالدو مطاردة هدفه الأكبر، واضعاً نصب عينيه الوصول إلى حاجز 1000 هدف، في فصل جديد من مسيرة لاعب اعتاد منذ بداياته أن يحول الأرقام المستحيلة إلى أهداف قابلة للتحقيق، ولعل أكثر ما يلفت في شهادة غونزاليس أن رونالدو، رغم بلوغه هذه المكانة الأسطورية، لم يفقد تلك العقلية التي دفعته طوال مسيرته إلى التعامل مع كل تدريب وكل مباراة وكأنها معركة جديدة يجب الفوز بها.