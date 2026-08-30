تشلسي يتعاقد مع الحارس الأرجنتيني مارتينيز من أستون فيلا

تعاقد تشلسي مع حارس المرمى الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بطل العالم في مونديال 2022، قادماً من أستون فيلا، وفقاً لما أعلنه ثامن ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأحد. ووقع الحارس البالغ 33 عاماً عقداً لمدة ثلاثة أعوام مع تشلسي، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 ملايين جنيه استرليني (10 ملايين دولار)، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وقال مارتينيز: أنا شخص مليء بالشغف وألعب بقلبي. سأبذل 100% في كل مباراة وكل حصة تدريبية لكي أجعل النادي وزملائي والمشجعين فخورين، ويعود مارتينيز إلى لندن حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع أرسنال، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه أساسياً بشكل منتظم في الفريق الأول، وبعد سلسلة من فترات الإعارة خارج ملعب الإمارات، انضم مارتينيز إلى أستون فيلا عام 2020 ودافع عن ألوانه لأكثر من 250 مباراة.

وكان لاعباً أساسياً في تشكيلة مدرب «فيلانس» الإسباني أوناي إيمري التي أحرزت لقب مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي. ومع وصول الحارس المثير للجدل، خصوصاً بسبب سلوكه في نسخ كأس العالم، يأمل المدرب الإسباني الجديد لـ«البلوز» شابي ألونسو أن يعثر أخيراً على الحل لمشكلة حراسة المرمى التي عانى منها الفريق في الأعوام الأخيرة.

وكان الإسباني روبرت سانشيز، الحارس الذي يحمل حالياً القميص رقم 1 في تشلسي، قد تعرض مجدداً للانتقادات عقب الفوز على الجار فولهام 3-2 في افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي الإثنين. وكان رحيل مارتينيز متوقعاً، لا سيّما بعد انضمام الحارس الياباني زيون سوزوكي (24 عاماً) إلى أستون فيلا، بعد تألقه مع منتخب بلاده في مونديال 2026، في وقت سابق من فترة الانتقالات الحالية.