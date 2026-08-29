حارس ليفربول يحمل اللوحة الإلكترونية مسؤولية هدف نوتنغهام الثاني

حمل البرازيلي أليسون بيكر اللوحة الإلكترونية في ملعب ليفربول مسؤولة الهدف الثاني لنوتنغهام بعد أن ارتكب ركلة جزاء نجح الضيوف في الاستفادة منها مسجلين الهدف الثاني.

وأظهرت لقطات بعد المباراة حارس ليفربول وهو يحطم اللوحة الإلكترونية الخاصة بتبديل اللاعبين لحظة خروجهم من الملعب، حيث انهال عليها ضرباً بقدمه وهو في طريقه إلى خارج أرضية ملعب أنفيلد.

من ناحيته بدا الإسباني أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، محبطاً بسبب عدم إجراء تبديلات قبل ثوان من احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في مباراة نوتنغهام فورست.

وتعادل ليفربول بنتيجة 2 / 2 للجولة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج بنقطة بعدما تقدم نوتنغهام للمرة الثانية بهدف من ركلة جزاء نفذها مورغان جيبس ​​وايت في الدقيقة 70.

احتسب الحكم سام باروت ركلة الجزاء بعد انطلاقة ويليامز إثر رمية تماس سريعة من ليام ديلاب، ليتدخل أليسون بيكر حارس ليفربول بعرقلة مهاجم فورست.

وكان إيراولا يستعد لإجراء تبديلات قبل تنفيذ رمية التماس بسرعة، لكن تعطل اللوحة الإلكترونية مع الحكم الرابع، تسبب في عدم إيقاف اللعب.

قال إيراولا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لا أجد تفسيراً لما حدث، لقد أردت إجراء تبديلات قبل ثلاث دقائق من احتساب ركلة الجزاء».

أضاف «لقد خرجت الكرة من الملعب ثلاث أو أربع مرات دون أن نجري التبديلات، ولا أعرف سبباً لذلك».

تابع «يبدو أنه كانت هناك مشكلة في اللوحة الإلكترونية، وكان من المفترض أن يتوقف اللعب لإجراء التبديلات، ولكن هذا لم يحدث».

أشار مدرب ليفربول «لقد نفذوا رمية التماس بسرعة أثناء انتظارنا إجراء التبديلات، واشتكيت للحكم بسبب خروج الكرة في وقت سابق، لدرجة دفعت الجماهير للصراخ من أجل إجراء التبديلات، فالكل كان منتبهاً لما حدث، ولا أعرف سبب عدم إجراء التبديل».

واستدرك «أما بالنسبة لركلة الجزاء، فأترك للآخرين تقييم مدى صحتها».

وأكد إيراولا «قدمنا أداء متواضعاً في الشوط الأول، لم نكن جيدين بشكل كافٍ، ولم نسيطرعلى المباراة».

قال أيضاً «لقد تحسن الأداء في الشوط الثاني، وكنا أكثر حماساً، وأسرع في الاستحواذ، وأفضل كثيراً، لكن هذا لم يكن كافياً للفوز، وعلينا أن نلوم أنفسنا بسبب مستوانا في الشوط الأول».

وختم تصريحاته «أنا محبط، لأنني أريد الفوز خاصة في المباريات التي تقام على ملعبنا».