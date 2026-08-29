ليفربول يدفع 166 مليون دولار للتعاقد مع بديل صلاح

أفادت تقارير إعلامية ​السبت بأن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ‌القدم توصل ​إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع الجناح الفرنسي برادلي باركولا قادماً من باريس سان جيرمان بطل أوروبا في صفقة تصل قيمتها إلى 123 مليون جنيه استرليني (166.43 مليون دولار).

ومن المقرر أن يصبح اللاعب (23 عاماً) الذي ينظر إليه على أنه البديل الذي يحتاجه ليفربول بالفعل ليحل مكان المصري محمد صلاح الذي غادر الفريق نهاية الموسم الماضي، أحدث إضافة بارزة إلى تشكيلة ⁠المدرب أندوني إيراولا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن النادي الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة سيدفع مبلغاً إجمالياً قدره 106 ملايين جنيه استرليني مع احتمال ارتفاع المبلغ الإضافي إلى 17 مليوناً مقابل التعاقد مع باركولا. وأفاد موقع ذا أثليتيك أن من المقرر أن يوقع اللاعب عقداً مدته ‌خمس سنوات.

انضم باركولا إلى باريس سان ‌جيرمان قادماً من نادي ‌طفولته أولمبيك ليون في 2023 وحظي بفترة حافلة بالألقاب في العاصمة الفرنسية، حيث فاز ​بلقب دوري أبطال ‌أوروبا مرتين ​متتاليتين في موسمي 2024-2025 و2025-2026 بالإضافة ⁠إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا مرتين من بين ألقاب أخرى.

وخاض اللاعب 152 مباراة في جميع المسابقات مع ​باريس ⁠سان جيرمان وسجل ⁠39 هدفاً وقدم 37 تمريرة حاسمة.

وكان لا يزال أمامه عامان في عقده مع باريس سان جيرمان.

وسيكون باركولا أحدث إضافة ⁠إلى تشكيلة المدرب الجديد أندوني إيراولا بعد انضمام المدافع القادم من أوروغواي رونالد أراوخو على سبيل الإعارة والمدافع الفرنسي جيريمي جاكيه والمهاجم الإسباني فيكتور مونيوز في نهاية الموسم الماضي.