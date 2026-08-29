منتخب إسبانيا وأتلتيكو يشعلان حرب برشلونة و«الليغا»

تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكوى ضد برشلونة بسبب ما حدث في مباراة ضد أتلتيك بلباو في إطار منافسات الليغا على ملعب «كامب نو».

وحقق برشلونة فوزاً على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

واعتدت الشرطة على مشجع لبرشلونة قبل مباراة إلتشي في الجولة الثانية من الليغا، حيث كان يحمل علم الاستقلال الكتالوني، ما أدى إلى حالة غضب شديد.

ووجهت جماهير برشلونة في مباراة أتلتيك بلباو، خصوصاً أولئك المتواجدين في المدرج الجنوبي هتافات معادية لإسبانيا والمنتخب في المباراة.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني أدرجت خمسة حوادث في تقريرها عن مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو وأحالتها إلى لجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف التابعتين للاتحاد الإسباني، حيث ترى أن ما حدث يشكل سلوكاً يستوجب العقاب.

وقد وقع الحادث الأول قبل دقيقتين من انطلاق المباراة عندما هتف مشجعو المدرج الجنوبي «تباً لإسبانيا تباً للمنتخب» لمدة 10 ثوانٍ تقريباً، كما سمع الهتاف نفسه من جديد في الدقيقة 19 للمدة نفسها.

في حين سمع هتاف «أحمق، أحمق» لمدة 10 ثوانٍ من المدرج نفسه في الدقيقة 56، كما وجهت هتافات معادية ضد الشرطة الوطنية في الدقيقة 92، وأخرى ضد أتلتيكو مدريد في نهاية اللقاء.

وأفادت أن الأمر يعود للجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف من أجل تقييم شكوى رابطة الدوري الإسباني وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العقوبات يستوجب فرضها جراء ما حدث.