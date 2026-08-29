تجاوزوا الأربعين عاما .. عواجيز يرفضون الإعتزال

تغيرت حدود العمر في عالم كرة القدم «الساحرة المستديرة» خلال السنوات الأخيرة، بعدما واصل عدد من النجوم مسيرتهم الاحترافية بعد بلوغ الأربعين، مستفيدين من تطور أساليب التدريب والاستشفاء والعناية بالتغذية، إلى جانب رغبتهم في تمديد علاقتهم باللعبة لأطول فترة ممكنة.

ويتصدر الياباني كازويوشي ميورا الشهير بـ«الملك كازو» قائمة اللاعبين الأكبر سناً، بعدما بلغ عامه الـ 59 وما زال يشارك ويسجل، بينما عاد البرازيلي رونالدينيو إلى كرة القدم بعد غياب 11 عاماً، وفي مستويات المنافسة الكبرى، يواصل كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ومانويل نوير تحدي العمر، محتفظين بحضورهم مع أنديتهم بعد تجاوز الأربعين.

وتضم القائمة التالية 12 لاعباً يواصلون مسيرتهم، مرتبين من الأكبر إلى الأصغر، مع اختلاف دوافعهم بين مطاردة الأرقام القياسية، والحفاظ على القدرة التنافسية، والارتباط بكرة القدم، ونقل الخبرة إلى الأجيال الجديدة.

كازويوشي ميورا

العمر: 59 عاماً

النادي: فوكوشيما يونايتد الياباني

الجنسية: ياباني

يواصل كازويوشي ميورا، المعروف بلقب «الملك كازو»، كتابة أطول مسيرة احترافية في كرة القدم، بعدما بدأ مشواره عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، قبل أن يخوض تجارب في اليابان وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال.

وانضم ميورا إلى فوكوشيما يونايتد، المنافس في الدرجة الثالثة اليابانية، ليخوض موسمه الـ 42 لاعباً محترفاً، وأثبت المهاجم الياباني أن وجوده لا يقتصر على التسجيل في قائمة الفريق، بعدما أحرز هدفين من ركلتي جزاء في كأس الإمبراطور، وأصبح أكبر هداف في تاريخ المسابقة بعمر 59 عاماً و5 أشهر و24 يوماً، ويستمد ميورا دافعه من حلمه بالاستمرار حتى الستين، مؤكدًا أن الاستعداد اليومي يمنحه فرصة المشاركة كلما احتاجه الفريق.

رونالدينيو

العمر: 46 عاماً

النادي: رافينا الإيطالي

الجنسية: برازيلي

عاد رونالدينيو إلى كرة القدم عبر بوابة رافينا، المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، بعد 11 عاماً من ظهوره الرسمي الأخير مع فلومينينسي البرازيلي عام 2015.

وانضم الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 إلى رافينا لاعباً ومستثمراً، على أن يشارك في مباراة رسمية واحدة على الأقل، من دون تحديد موعدها حتى الآن، ويأمل النجم البرازيلي في تسجيل الهدف رقم 300 في مسيرته، مؤكداً أن كرة القدم ظلت مصدراً للسعادة بالنسبة إليه، وأنه يريد نقل هذه الروح إلى لاعبي الفريق، كما يسعى النادي للاستفادة من خبرته وشعبيته في دعم مشروعه الرياضي وتوسيع قاعدته الجماهيرية.

فابيو

العمر: 45 عاماً

النادي: فلومينينسي البرازيلي

الجنسية: برازيلي

يمثل الحارس فابيو أحد أبرز نماذج الاستمرارية في كرة القدم البرازيلية، إذ لم يكتفِ بالبقاء ضمن قائمة فلومينينسي، بل حافظ على موقعه أساسياً وشارك بانتظام في الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس.

وبدأ فابيو مسيرته الاحترافية في تسعينيات القرن الماضي، وخاض العدد الأكبر من مبارياته بقميص كروزيرو قبل انتقاله إلى فلومينينسي عام 2022، ومدد النادي عقده حتى ديسمبر 2027، بعدما أثبت قدرته على مواصلة اللعب في أعلى مستويات المنافسة المحلية والقارية، ويعود استمرار الحارس البرازيلي إلى محافظته على جاهزيته البدنية، وخبرته في قيادة الدفاع، وقدرته على تقديم الإضافة داخل الملعب رغم بلوغه 45 عاماً.

ديريك أسامواه

العمر: 45 عاماً

النادي: ويتستابل تاون الإنجليزي

الجنسية: غاني

واصل المهاجم الغاني ديريك أسامواه مسيرته بانضمامه إلى ويتستابل تاون، المنافس في دوري الدرجة الثامنة الإنجليزي، بعدما خاض رحلة طويلة شملت أكثر من 20 نادياً في إنجلترا وفرنسا واسكتلندا وبلغاريا وكوريا الجنوبية.

ويحافظ أسامواه على قدرته التهديفية رغم بلوغه 45 عاماً، إذ سجل بعد 72 ثانية فقط من ظهوره الرسمي الأول مع ناديه الجديد، خلال الفوز 3-1 على روفي، يوم 8 أغسطس الجاري، في الدور التمهيدي الإضافي لكأس الاتحاد الإنجليزي، كما سبق له اللعب إلى جانب اثنين من أبنائه، في تجربة نادرة جمعت ثلاثة أفراد من عائلة واحدة داخل الملعب، ويمنحه ارتباطه باللعبة ورغبته في مساعدة زملائه الأصغر سنًا الدافع لمواصلة مسيرته التي بدأت عام 1999.

نيني

العمر: 45 عاماً

النادي: بوتافوغو دا بارايبا البرازيلي

الجنسية: برازيلي

عاد لاعب الوسط البرازيلي نيني إلى بوتافوغو دا بارايبا، المنافس في الدرجة الثالثة، ليواصل مسيرة احترافية بدأت عام 1999 وشملت تجارب مع باريس سان جيرمان وموناكو وإسبانيول وسيلتا فيغو وفاسكو دا غاما وفلومينينسي.

ويعتمد نيني في استمراره على مهارته في صناعة اللعب وتنفيذ الكرات الثابتة، إلى جانب خبرته التي تمنحه القدرة على التحكم في إيقاع المباريات، وخاض اللاعب أكثر من ألف مباراة خلال مسيرته، وظل قادراً على التسجيل وصناعة الأهداف حتى بعد بلوغه 45 عاماً، كما يمثل وجوده إضافة فنية ومعنوية لبوتافوغو، خاصة مع امتلاكه خبرة كبيرة في الكرة البرازيلية والأوروبية.

روكي سانتا كروز

العمر: 45 عاماً

النادي: ناسيونال الباراغواياني

الجنسية: باراغواياني

يواصل روكي سانتا كروز اللعب في الدوري الباراغواياني بقميص ناسيونال، بعدما انضم إليه في بداية عام 2026، ليضيف فريقاً جديداً إلى مسيرته التي بدأت مع أوليمبيا عام 1997.

وخاض مهاجم بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي السابق تجارب في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا والمكسيك، قبل أن يعود إلى بلاده ويلعب مع أوليمبيا وليبرتاد ثم ناسيونال، ويستند سانتا كروز إلى خبرته الكبيرة داخل منطقة الجزاء وقدرته على التعامل مع الكرات الهوائية، بينما يدفعه ارتباطه باللعبة إلى الاستمرار للموسم الـ 29 في مسيرته الاحترافية.

تياغو سيلفا

العمر: 41 عاماً

النادي: فلومينينسي البرازيلي

الجنسية: برازيلي

حافظ تياغو سيلفا على حضوره في الملاعب بعد الأربعين، مستفيداً من خبرته في قيادة الخط الخلفي وقراءته المميزة للمباريات، بعد مسيرة أوروبية طويلة حمل خلالها قمصان ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبورتو.

ويواصل المدافع البرازيلي مسيرته حاليًا مع فلومينينسي، حيث يؤدي دوراً رئيسياً داخل الملعب وغرفة الملابس، وأسهمت خبرته في تعزيز تنظيم دفاع الفريق، كما شارك في تأهله إلى الأدوار المتقدمة من كأس ليبرتادوريس، ويعمل سيلفا بالتوازي على الاستعداد لمستقبله التدريبي، بعدما حصل على رخصة التدريب الأوروبية «A»، لكنه ما زال قادراً على تقديم الإضافة لاعباً.

كريستيانو رونالدو

العمر: 41 عاماً

النادي: النصر السعودي

الجنسية: برتغالي

يواصل كريستيانو رونالدو قيادة هجوم النصر السعودي ومنتخب البرتغال، بعدما تجاوز الأربعين من دون أن يفقد قدرته على تسجيل الأهداف أو طموحه في إضافة أرقام جديدة إلى مسيرته.

ويرتبط رونالدو بعقد مع النصر، بينما يقترب تدريجياً من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته مع الأندية والمنتخب، ويمنحه التزامه الصارم بالتدريبات والتغذية والاستشفاء القدرة على الاستمرار في المنافسة، إلى جانب رغبته الدائمة في الفوز وتسجيل الأهداف، وشارك قائد البرتغال في كأس العالم 2026 بعمر 41 عاماً، ليصبح أحد أكبر اللاعبين ظهوراً في تاريخ البطولة.

لوكا مودريتش

العمر: 40 عاماً

النادي: ميلان الإيطالي

الجنسية: كرواتي

اختار لوكا مودريتش مواصلة مسيرته في الدوري الإيطالي بعد رحيله عن ريال مدريد، لينضم إلى ميلان ويحافظ على وجوده في إحدى أقوى البطولات الأوروبية رغم اقترابه من عامه الـ 41.

ويعتمد النجم الكرواتي على ذكائه في قراءة اللعب ودقة تمريراته وقدرته على إدارة إيقاع المباراة، وهي عناصر ساعدته على تقليل تأثير التقدم في العمر، كما يواصل مودريتش قيادة منتخب كرواتيا، بعدما شارك معه في كأس العالم للمرة الخامسة، ويؤكد استمراره أساسياً مع ميلان أن قيمته الفنية ما زالت قائمة، خاصة في المباريات التي تحتاج إلى الخبرة والهدوء في وسط الملعب.

إدين دجيكو

العمر: 40 عاماً

النادي: شالكه الألماني

الجنسية: بوسني

عاد إدين دجيكو إلى ألمانيا عبر بوابة شالكه، بعدما خاض تجارب ناجحة مع فولفسبورغ ومانشستر سيتي وروما وإنتر ميلان وفنربخشة وفيورنتينا.

واحتفظ المهاجم البوسني بقدرته على التسجيل وصناعة الفرص لزملائه، مستفيداً من خبرته في التحرك داخل منطقة الجزاء وقوته في الكرات الهوائية، كما واصل قيادة منتخب البوسنة والهرسك، وشارك معه في كأس العالم 2026 بعد بلوغه الأربعين، ويمنحه دوره مع المنتخب ورغبته في مساعدة شالكه على استعادة مكانته حافزًا لمواصلة اللعب.

مانويل نوير

العمر: 40 عاماً

النادي: بايرن ميونيخ الألماني

الجنسية: ألماني

مدد مانويل نوير عقده مع بايرن ميونيخ لمدة عام، ليواصل مسيرته مع النادي حتى صيف 2027، بعدما حافظ على قدرته على المشاركة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وأسهم نوير في تطوير دور حارس المرمى خلال مسيرته، بفضل قدرته على بناء الهجمات والتقدم خارج منطقة الجزاء، إلى جانب تميزه في التصدي للكرات، ورغم الإصابات التي تعرض لها خلال المواسم الأخيرة، استعاد الحارس الألماني جاهزيته وحافظ على مكانته داخل الفريق، ويرتبط قراره بالاستمرار بقدرته البدنية والذهنية على أداء دوره الأساسي مع بايرن والمنافسة على البطولات.

فوزينيا

العمر: 40 عاماً

النادي: كولو كولو التشيلي

الجنسية: الرأس الأخضر

حول الحارس فوزينيا مشاركته مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026 إلى فرصة جديدة في مسيرته، بعدما انضم إلى كولو كولو التشيلي بعقد يمتد ستة أشهر مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وقدم فوزينيا مستويات مميزة خلال الظهور الأول لمنتخب بلاده في كأس العالم، قبل أن يتعاقد معه النادي التشيلي للاستفادة من خبرته، وخاض الحارس مسيرته بين أندية في أنغولا وقبرص ومولدوفا وسلوفاكيا والبرتغال، ثم حصل بعد الأربعين على فرصة اللعب مع أحد أشهر أندية القارة اللاتينية، ويمنحه تألقه الدولي الأخير ورغبته في استثمار هذه الفرصة دافعاً لمواصلة مسيرته.