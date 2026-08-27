قرعة دوري أبطال أوروبا.. سان جرمان حامل اللقب يواجه برشلونة ومانشستر سيتي وأستون فيلا

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الخميس في موناكو، عن مواجهات قوية لباريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب في الموسمين الماضيين أمام برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي وأستون فيلا الإنجليزيين خلال دور المجموعة الموحدة.

كذلك، سيصطدم أرسنال بطل الدوري الإنجليزي بريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بـ 15 لقباً، وبوروسيا دورتموند الألماني على أرضه، في حين يحل ضيفاً ًعلى بايرن ميونخ الألماني. والذي بدوره سيستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وستقام مباريات المرحلة الأولى من نسخة هذا الموسم بين الثلاثاء 8 سبتمبر والخميس في العاشر منه.