«ويفا» يستعد لتقديم شكوى ضد إنفانتينو بتهمة سوء الإدارة

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» لتقديم شكوى بموجب القانون السويسري ضد رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، بتهمة سوء الإدارة، على خلفية مشروعه الذي أُجهض لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في كأس العالم، وفق ما أفاد به مصدر مطّلع على الملف، وكان المشروع قد أُعدّ سرا قبل أن يتم الكشف عنه ثم التخلي عنه في خضّم الصيف الحالي.

وترى الهيئة الكروية القارية أن المشروع ألحق ضررا مباشرا وملموسا بسمعة فيفا»، بحسب ما جاء في طلب تمهيدي تقدمت به أمام القضاء في ولاية فلوريدا الأميركية.

وفي هذا الطلب، الذي يتألف من 60 صفحة، أوضح «ويفا» أن الخطوة تهدف إلى دعم إجراءات قضائية في دولة أجنبية ستُباشر لاحقا أمام القضاء السويسري، بعد أن تُقدم الشركات التابعة التي أنشأها فيفا في الولايات المتحدة لتنظيم كأس العالم 2026 تفاصيل المشروع.

وبحسب مصدر مطّلع، يعتزم ويفا ملاحقة إنفانتينو بتهمة سوء الإدارة، التي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وتتطلب إثبات أنه ألحق عمدا ضررا بمصالح فيفا.

ويستند الاتحاد الأوروبي في ذلك إلى مشروع المسؤول الإيطالي-السويسري المتمثل في وضع عائدات كأس العالم في شركة مفتوحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص، وهو المشروع الذي قدمه فيفا في نهاية يوليو باعتباره وسيلة لـ«إطلاق الإمكانات التجارية» لأهم بطولاته.

لكن ويفا يرى أن الأمر كان في الواقع آلية تهدف إلى تمكين إنفانتينو ودائرة صغيرة من المقربين منه، من بينهم جوشوا كوشنر، شقيق صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الحصول على حصة دائمة في أثمن أصول «فيفا» وتحقيق أرباح منها، على حساب «فيفا» وأعضائه وسائر الأطراف المنضوية تحت مظلة أسرة كرة القدم».

وفي طلبه، استند الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى الانتقادات التي وجهها كارلوس كورديرو، المصرفي الاستثماري الذي أصبح مستشارا لإنفانتينو، قبل أن يستقيل واصفا العملية بأنها «صفقة سيئة لكرة القدم».