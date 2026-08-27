برشلونة يتعاقد مع ليفاكوفيتش

تعاقد برشلونة مع حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، قادمًا من فنربهتشه التركي حتى عام 2030، وفقًا لما أعلنه بطل إسبانيا لكرة القدم الخميس.

وأعلن برشلونة إتمام الصفقة عبر حسابه على منصة إكس، حيث نشر صورتين للاعبه الجديد مرفقتين بعبارتي «مزيد من الأمان بين الخشبات الثلاث. أهلًا بك، ليفاكوفيتش»، و«جاهز للدفاع عن مرمانا».

وقال العملاق الكاتالوني في بيان له: «توصل برشلونة إلى اتفاق مع فنربهتشه لانتقال حارس المرمى الكرواتي، الذي وقع عقدًا لمدة أربعة مواسم حتى 30 يونيو/حزيران 2030».

وبدأ ليفاكوفيتش مسيرته على صعيد الفئات العمرية مع فريق إن كا زادار (2010-2012)، قبل انتقاله إلى فريق إن كا زغرب تحت 19 عامًا في الأول من يوليو/تموز 2012.

وصعّده إن كا زغرب إلى فريقه الأول مباشرة في مطلع موسم 2012-2013، قبل انتقاله بعد أربعة مواسم إلى دينامو زغرب في موسم 2015-2016.

ودافع ليفاكوفيتش عن ألوان دينامو لمدة سبعة مواسم، خاض خلالها 295 مباراة في جميع المسابقات، وتلقى 249 هدفًا، وخرج 137 مرة بشباك نظيفة، محققًا لقب الدوري سبع مرات.

وقاده تألقه مع دينامو إلى الانتقال إلى فنربهتشه في صيف عام 2023، حيث شارك مع فريق العاصمة التركية في 74 مباراة، خرج خلالها 24 مرة بشباك نظيفة.

والتحق بجيرونا على سبيل الإعارة في صيف عام 2025، لكنه لم يشارك في أي مباراة، قبل العودة إلى دينامو في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة أيضًا، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الكرواتي.

وعلى الصعيد الدولي، تولى ليفاكوفيتش حراسة مرمى المنتخب الكرواتي منذ عام 2017، وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026، إضافة إلى نسختين من كأس أوروبا عامي 2021 و2024.

وحقق الميدالية البرونزية مع منتخب بلاده في مونديالي 2018 و2022، علمًا بأنه تألق بتصديه لركلات الترجيح أمام اليابان والبرازيل في مونديال قطر.

وينضم ليفاكوفيتش إلى الحارس البولندي المخضرم فويتشيخ شتشيسني، ليشكلا معًا دعمًا للحارس الأساسي لبرشلونة جوان غارسيا.