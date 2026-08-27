فوزينيا يبدأ مشواره مع كولو كولو بشباك نظيفة

شارك فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر الذي تألق في كأس العالم، بقميص فريقه الجديد كولو كولو لأول مرة في مباراة أمام يونيون إسبانيولا ضمن منافسات بطولة كأس تشيلي، مساء الأربعاء.

وصل جوسيمار إيفورا دياس، الشهير بفوزينيا، إلى أمريكا الجنوبية في 2 أغسطس/آب، بعدما أعلن النادي التشيلي ضمه في 24 يوليو/تموز.

وتأخر وصول فوزينيا /40 عامًا/ إلى تشيلي ثلاث مرات بسبب مشاكل إدارية، مما أثار مخاوف جماهير ومسؤولي النادي.

وانتظم الحارس المخضرم سريعًا في التدريبات عقب وصوله، ليعزز صفوف كولو كولو، متصدر الدوري التشيلي بفارق 13 نقطة عن غريمه أونيفرسيداد دي تشيلي.

وتواجد فوزينيا في قائمة كولو كولو في ثلاث مباريات، لكنه اكتفى بالجلوس بديلًا، بما في ذلك مباراة السوبر كلاسيكو يوم الأحد الماضي.

وتألق فوزينيا في ظهوره الأول، وساهم في فوز كولو كولو بنتيجة 3-0 على منافسه الذي ودع البطولة.

وتوتر حارس مرمى الرأس الأخضر في بداية المباراة، لكنه تدارك ذلك تدريجيًا، ومنع الضيوف من تسجيل هدف شرفي، ليخرج بشباك نظيفة في ظهوره الأول.

ويواجه فوزينيا منافسة شرسة على المشاركة أساسيًا، وسط غياب الحارس الأساسي فرناندو دي بول للإصابة، وتألق الشاب جابرييل ماورييرا /19 عامًا/، الذي فرض نفسه بقوة ونال إشادة كبيرة على مستواه في السوبر كلاسيكو.

وانضم فوزينيا إلى النادي التشيلي قادمًا من تشافيز، أحد أندية دوري الدرجة الثانية البرتغالي، وذلك بعد تألقه بتصديات استثنائية في كأس العالم أمام منتخبات قوية مثل أوروجواي وإسبانيا، التي توجت باللقب لاحقًا، ليساهم في تأهل الرأس الأخضر من مرحلة المجموعات دون هزيمة.

وودع منتخب الرأس الأخضر المونديال من دور الـ32 بالخسارة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

وزادت شهرة فوزينيا بعد كأس العالم، حيث قفز عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي من أقل من 50 ألفًا قبل البطولة إلى أكثر من 29 مليونًا بعدها.