مواجهات قوية محتملة في قرعة دوري أبطال أوروبا

تنطلق قرعة مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الخميس في موناكو، بفرنسا.

وفي التقرير التالي نتعرف على مستويات قرعة دوري أبطال أوروبا وأبرز المتواجدين قبل إقامة القرعة غدًا الخميس، فيما تقام قرعتا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر بعد غد الجمعة.

المستوى الأول: باريس سان جيرمان (فرنسا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) - ريال مدريد (إسبانيا) - ليفربول (إنجلترا) - إنتر ميلان (إيطاليا) - مانشستر سيتي (إنجلترا) - أرسنال (إنجلترا) - برشلونة (إسبانيا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا).

المستوى الثاني: بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - روما (إيطاليا) - سبورتنغ لشبونة (البرتغال) - أستون فيلا (إنجلترا) - بورتو (البرتغال) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) - كلوب بروج (بلجيكا) - ريال بيتيس (إسبانيا) - آيندهوفن (هولندا).

المستوى الثالث: فينورد (هولندا) - ليل (فرنسا) - نابولي (إيطاليا) - لايبزغ (ألمانيا) - فياريال (إسبانيا) - شاختار دونيتسك (أوكرانيا) - غلطة سراي (تركيا).

المستوى الرابع: سلافيا براغ (التشيك) - شتوتغارت (ألمانيا) - كومو (إيطاليا) - لنس (فرنسا)، بالإضافة إلى الفرق المتأهلة من التصفيات.

وتضع القرعة التي سوف يجريها الاتحاد الأوروبي «يويفا» كل فريق في مواجهة ثمانية منافسين مختلفين في مرحلة الدوري، حيث يواجه فريقين من كل مستوى في القرعة.

موعد انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا

تقام الجولة الأولى من مرحلة الدوري بين يومي الثامن والعاشر من سبتمبر/أيلول المقبل، وهي الجولة الوحيدة التي تقام قبل فترة التوقف الدولي الجديدة الموسعة، والتي تشمل أربع مباريات للمنتخبات وتبدأ يوم 24 من الشهر نفسه.

وتستأنف مباريات المرحلة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول من خلال الجولة الثانية، فيما تقام الجولة السادسة يومي الثامن والتاسع من ديسمبر/كانون الأول قبل توقف يمتد حتى يناير/كانون الثاني، بينما ستقام الجولة الثامنة والأخيرة بمشاركة 36 فريقًا يلعبون في الوقت نفسه يوم 27 يناير/كانون الثاني المقبل.

منافسة قوية في الدوري الأوروبي

وتبدو مسابقة الدوري الأوروبي أكثر قوة من الموسم الماضي، وذلك بوجود ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وباير ليفركوزن الألماني في القرعة التي ستقام بعد غد الجمعة لمرحلة الدوري التي تقام من ثماني جولات.

كما تشارك مجموعة من الأندية الإنجليزية، مثل كريستال بالاس، حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي، وبورنموث الذي يشارك للمرة الأولى في البطولات القارية، وكذلك سندرلاند الذي شارك في آخر بطولة قارية منذ 53 عامًا.

وسوف يكون الفوز بلقب البطولة في مايو/أيار المقبل طريقًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقام مباريات الإياب في الأدوار التمهيدية يوم الخميس، وستقام بعضها خلال قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتتضمن تلك المواجهات مباراة طرابزون سبور التركي ونجمه المصري محمد صلاح، الذي سيحل ضيفًا على فرينكفاروش المجري الفائز ذهابًا 1-صفر، بالإضافة إلى أبطال سابقين في دوري الأبطال مثل بنفيكا البرتغالي وريد ستار بلغراد الصربي.

وشهد الموسم بعض الصعوبات للفرق التي فازت ببطولات الدوري الموسم الماضي، وخرجت في تصفيات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وخسر ثون، بطل الدوري السويسري، الذي خرج من تصفيات دوري الأبطال على يد دينامو زغرب الكرواتي، بنتيجة كبيرة 7-صفر أمام ليش بوزنان البولندي في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة الدوري بالدوري الأوروبي، فيما يذهب ميالبي السويدي لمواجهة الإياب أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي بعدما خسر 1-صفر على ملعبه.

وتحصل الأندية الخاسرة في تصفيات الدوري الأوروبي على مقعد في دوري المؤتمر الأوروبي في مرحلة الدوري، التي تقام من ست جولات حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.