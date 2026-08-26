باريس سان جرمان يفتقد ديمبيلي في مواجهة ليل

سيخلد المهاجم عثمان ديمبيلي لـ«فترة راحة خلال الأيام المقبلة» قبل أن يستأنف التدريبات الاثنين المقبل، بحسب ما أعلن فريقه باريس سان جرمان مساء الثلاثاء، ما يعني غيابه عن مواجهة ليل الجمعة في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأوضح النادي الباريسي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، أن هذا القرار اتخذ «بالاتفاق مع المدرب والإدارة الرياضية».

وعاد الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025 إلى تدريبات سان جرمان قبل أسبوعين، أي بعد أقل من شهر على نهاية كأس العالم التي خاضها مع المنتخب الفرنسي.

وشارك ديمبيلي بديلًا في أول مباراة لسان جرمان هذا الموسم خلال الكأس السوبر الأوروبية أمام أستون فيلا الإنجليزي (2-1)، حيث قدم تمريرة حاسمة، ثم شارك أيضًا أمام لنس في مباراة كأس الأبطال التي خسرها فريقه (0-1).

وخلال تلك المباراة والتي تلتها في الدوري أمام رين (2-2)، فرط ديمبيلي بفرصة للتسجيل.

وفي مباراة الدوري، استُبدل بين الشوطين، شأنه شأن الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، في وقت كان فيه نادي العاصمة متأخرًا بهدفين دون رد.

لكن بديله، الوافد الجديد الإسباني فيران توريس، سجل ثنائية مكنت بطل أوروبا في الموسمين الماضيين من تفادي الخسارة في بداية حملة الدفاع عن لقبه.