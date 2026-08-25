تشافي يتعهد بإعادة الفلسفة الهجومية الهولندية إلى منتخب «الطواحين»

تعهد المدرب الجديد لهولندا، الإسباني تشافي هرنانديز، بإعادة الفلسفة الهجومية التي اشتهر بها منتخب «الطواحين»، معرباً عن ثقته بأن ذلك سيُخرج الفريق من دوامة النتائج المخيبة.

وقال لاعب الوسط السابق البالغ 46 عاماً للصحافيين في أول مؤتمر صحافي له منذ تعيينه خلفاً لرونالد كومان: إذا لعبنا كرة قدم جيدة أخذنا زمام المبادرة، سيطرنا على المباراة، لعبنا بأسلوب هجومي فسنكون أقرب إلى الفوز وتحقيق النتائج.

وقدمت وصيفة 1974 و1978 و2010 أداء مخيباً في كأس عالم هذا الصيف، إذ تصدرت مجموعتها من دون إقناع، قبل أن تودع النهائيات من دور الـ32 أمام المغرب بركلات الترجيح.

وقال نجم برشلونة السابق: أتذكر عندما كنت أشاهد هولندا خلال طفولتي، كنا نرى كرة قدم جميلة وهذا هو هدفي، أن نلعب كرة قدم جيدة لكي نشعر بالفخر.

وعندما سُئل عما هو الأهم، كرة القدم الجميلة أم النتائج، أجاب تشافي «كلاهما»، مضيفاً: نحن هنا للمنافسة، نحن هنا للاستمتاع ونحن هنا للفوز، أكرر، نحن هنا للفوز.

وبتوقيعه عقداً لأربعة أعوام خلفاً لكومان، بات تشافي أول مدرب أجنبي لمنتخب هولندا منذ النمساوي إرنست هابل الذي بلغ مع «البرتقالي» نهائي كأس العالم 1978 قبل أن يخسر أمام الأرجنتين. ولم يتولَّ تشافي، المتوج كلاعب بكأس العالم 2010 مع المنتخب الإسباني على حساب هولندا بالذات، أي مهمة تدريبية منذ رحيله عن برشلونة عام 2024.

وفاز تشافي الذي كانت أولى تجاربه التدريبية مع السد القطري، حيث أنهى أيضاً مسيرته كلاعب، بلقب الدوري الإسباني عام 2023 مع برشلونة، لكنه أُقيل في نهاية الموسم التالي وخلفه الألماني هانزي فليك.

وكشف المدير الرياضي في الاتحاد الهولندي نايجل دي يونغ أنه تم التواصل مع الإسباني الآخر بيب غوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي، والهولندي أرنه سلوت، المدرب السابق لليفربول الإنجليزي، قبل الاستقرار على تشافي الذي قال مازحاً: حسناً، ليس بالسيئ أن أكون بعد غوارديولا وبعد سلوت، أليس كذلك؟ وأضاف: لا يهمني إن كنت الخيار الثالث أو العاشر.

وستكون أول مباراة لتشافي على رأس الجهاز الفني في دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام في 24 سبتمبر.

وسيتواجه مع مدرب آخر يخوض تجربته الأولى على صعيد المنتخبات الوطنية، بشخص أسطورة ليفربول يورغن كلوب.

وعلق على ذلك بالقول: «أشعر بالحماس، أشعر بالدافع لأننا سنلعب ضد ألمانيا التي تعتبر من أفضل المنتخبات في أوروبا، وضد أحد أفضل المدربين في السنوات الأخيرة، يورغن كلوب». وأضاف: «نعم، إنه تحدٍّ كبير منذ البداية، لكني أعتقد أننا سنكون جاهزين».