«الملك كازو» يحطم رقماً قياسياً بعمر 59 عاماً

سجل المخضرم الياباني كازويوشي ميورا، البالغ 59 عاماً، هدفين من ركلتي جزاء الأربعاء، ليصبح أكبر هداف في تاريخ كأس الإمبراطور، أعرق مسابقات الكؤوس في كرة القدم اليابانية.

ويخوض ميورا، الملقب بـ«الملك كازو»، موسمه الثاني والأربعين في كرة القدم الاحترافية. ولعب دوراً مهماً في الفوز الكاسح لفريقه فوكوشيما يونايتد، المنافس في الدرجة الثالثة، بنتيجة 7-0 على أوياما سوكر كلوب، أحد فرق الهواة، ضمن النسخة الـ106 من كأس الإمبراطور.

وكان ميورا قد سجل أيضاً خلال الأدوار التمهيدية للمسابقة في أواخر يوليو/تموز.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ميورا أكثر من هدف في مباراة واحدة منذ أن هز الشباك مع نادي سيدني أف سي الأسترالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

وأوضح ميورا أنه يتدرب على تنفيذ ركلات الجزاء بشكل شبه يومي بعد الحصص التدريبية الجماعية.

وقال للصحافيين عقب إنجازه الجديد الأربعاء: «لا أحد يعرف متى ستأتي فرصته؛ لهذا السبب أتدرب عليها باستمرار. أنا سعيد لأن ذلك أثمر».

وحطم هذان الهدفان الرقم القياسي لأكبر هداف في تاريخ كأس الإمبراطور، والذي كان بحوزة الدولي الياباني السابق شينجي أونو عندما كان يبلغ 41 عاماً.

وسجل ميورا ركلة الجزاء الأولى في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الثانية في الدقيقة 55.

وقال: «كانت هناك أجواء خاصة، هادئة، من دون أي صيحات استهجان من جماهير الفريق المنافس»، مضيفاً: «كنت أشعر بأن جميع الأنظار تتجه نحوي. أنا سعيد لأنني نجحت في إيداع الكرة الشباك في مثل هذه الظروف».

وبدأ ميورا مسيرته عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، النادي الذي ارتبط اسمه بالنجم نيمار، قبل أن يخوض تجارب احترافية في إيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال، من بين دول أخرى.

وساهم اللاعب في تعزيز شعبية كرة القدم في اليابان بعد إطلاق الدوري الياباني للمحترفين عام 1993.

وخاض أول مباراة له مع المنتخب الياباني عام 1990، لكنه استُبعد من تشكيلة بلاده في كأس العالم 1998، وهي النسخة التي شهدت أول ظهور للمنتخب الياباني في النهائيات، رغم تسجيله 55 هدفاً في 89 مباراة دولية.

وانضم ميورا إلى فوكوشيما في يناير/كانون الثاني، وأكد أنه يريد رد الثقة التي منحه إياها ناديه الجديد من خلال تسجيل الأهداف وصناعة أخرى.